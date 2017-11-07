Aykut Kocaman’ın hatası Fenerbahçeli olması!

Murat Özbostan: Bu haftanın en önemli olayı F.Bahçe'de Aykut Kocaman'ın görevini bırakacağının sinyalini vermesiydi. Sizce, Kocaman neden 11 haftada dibe vurdu? Nerede, nasıl hatalar yaptı? Bu görevi kabul etmesi baştan bir hata mıydı?
GÜRCAN BİLGİÇ:
Aykut hoca elbette
hatalar yapmıştır ama doğru yorum
'Elinden gelen her şeyi yaptığı'dır.
Advocaat'ın "yetersiz" dediği
kadroyu ayağa kaldırmak ve karakter
vermek için, 'kaliteli' olarak ilan etti. Başına geçtiği takımın en iyi iki oyuncusu (Kjaer- Lens) gönderildi. Transfer yasağı vardı.
Bütçesine
ve imkanlarına göre en iyilerini seçmeye çalıştı.
Ancak 11 haftayı neredeyse "kalecisiz" oynayabileceğini
hesaplayamadı. Stoperlerinin, beklerinin
gol pası vereceğini, kendi kalelerine gol atacağını
öngöremedi. Ayağa kaldırmak için uğraştığı oyuncu grubunun, korkmayı karakter haline getireceğini düşünemedi.
Aslında en büyük
hatası Fenerbahçe
li olmasıydı. Aziz Yıldırım
ile daha önce yaşadıklarına rağmen,
kulübün düştüğü durumu
ve çıkmazı görerek sorumluluk
almasıydı.
LEVENT TÜZEMEN:
F.Bahçe skor ve oyun olarak bir istikrarsızlık yaşıyorsa bunun baş sorumlusu Aykut Kocaman
'dır. F.Bahçe'de çalıştığı 3 yılda 4 defa istifa eden Aykut Kocaman, 151 maçta 89 galibiyet, 32 beraberlik, 30 yenilgi almış, F.Bahçe'yi Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar taşımıştı. Ama Kocaman'ın idealinde hep antrenör takımı yaratmak vardı ve bunu takımın lideri olmadan Konya'da başardı.
Geçtiğimiz dönem için F.Bahçe'den ayrılırken ana sebep Aziz Yıldırım ile kendisinin görüşlerinin örtüşmemesini gerekçe göstermişti. Örnek mi? Aziz Yıldırım: Kaka ve Arda gibi yıldızları alacağım. Ben ses getirecek, camiayı ayağa kaldıracak isimler istiyorum. Sen Holmen ile uğraşıyorsun...
Aykut Kocaman: Bu tür yıldız futbolcular takımın dengesini bozar. Biz Holmen ve Emenike'ye yönelelim…
Sezon başındaki transferlerin çoğunu Aykut hoca yaptı. Şimdi çıkıp futbolcuları suçluyorsa bu, zihinsel olarak dağıldığının bir göstergesidir. Ama benim görüşüm: Aykut hoca, Konya'da kendisini antrenör takımı yaratma konusunda öyle motive etmiş ki futbolunu geliştirememiş, aksine geriye düşürmüş.
YETERSİZ OYUN, YETERSİZ KADRO
METİN TEKİN:
Fenerbahçe kamuoyu Pereira ve Advocaat'tan sonra sadece maçları kazanmayı değil, futbol seyir keyfini de ön planda tutan bir oyun anlayışı görmek istiyordu. Kocaman'ın tam da misyonu buydu. Ama hoca belki elindeki malzemeden, transferlerde tabii ki kendi payı da vardır, istenilen kadro gücünü oluşturamadı.
Bu noktada Kocaman bir şekilde farklı oyun arayışına girmeliydi. Ama hocanın tercihi diğer yönde oldu. Bu kez de karşısına yetersiz kadro ve buradan çıkan yetersiz oyun çıktı. Geride kalan 11 haftada zaman zaman Galatasaray
, zaman zaman Beşiktaş
ve Başakşehir
'in kötü oynadıkları maçlar oldu ama hep sahada güçlü oyunları vardı. Ama Fenerbahçe'nin kötü değil yetersiz bir oyunu vardı. İşte bunu en başından görebilmek ve planlamak gerekirdi.
FUTBOLCULARLA ARASI İYİ DEĞİL
ÖZBOSTAN: Aykut Kocaman kalsa da gitse de bundan sonra ne olur? Diyelim kaldı, diyelim gitti? Kim mutlu olur her iki seçenekten de..
TÜZEMEN:
Futbolcularla Kocaman
arasında enerji ışıkları
yanmıyor. F.Bahçe'de yaşanan
istikrarsızlığın ve alınan kötü
sonuçların sorumlusu, Aykut
hoca görünüyor. Bunu sadece
Osmanlıspor maçından sonra
yaptığı açıklamalara bağlamıyorum.
Çünkü kaybettiği
maçlardan sonra da, "Ne
yapsak olmuyor, her şey ters
gidiyor" şeklinde teslimiyetçi
bir tavır sergilemişti. Görünen
o ki Aykut hoca, kendinde
kendini toparlayabilecek,
yeniden motive edebilecek
gücü görmüyor.
Bir ayrılık yaşanırsa taraftarın
oynattığı oyundan
memnun olduğu ve şampiyonluk
getiren Ersun
Yanal, Fenerbahçe'nin
başına gelebilir.
YÖNETİM ÖRNEK ALSIN
TEKİN:
Kocaman devam ederse, her maçta büyük bir tribün tepkisi ile karşılaşma riski ile de oynar. Bu hiç de kolay ve sürdürülebilir bir durum değildir. Ben bu saatten sonra Aykut hocanın çok yıpranabileceğini düşünüyorum.
BİLGİÇ:
İşleri düzeltmek için uğraşmış ama sonuç alamamış. Ortaya çıkıp diyor ki; "Yapamadım, bırakıyorum." Aslında bu cümleyi biraz Fenerbahçe'yi yönetenlerin üstlerine alınması lazım. Artık kim gelirse gelsin, Kocaman'dan daha iyisini yapamaz. Ama ondan daha şanslı olurlarsa takımı ilk 4 hedefinde tutarlar.