Aykut Kocaman’ın hatası Fenerbahçeli olması!

Aykut hoca elbettehatalar yapmıştır ama doğru yorum'Elinden gelen her şeyi yaptığı'dır.Advocaat'ın "yetersiz" dediğikadroyu ayağa kaldırmak ve karaktervermek için, 'kaliteli' olarak ilan etti.Bütçesineve imkanlarına göre en iyilerini seçmeye çalıştı.Ancak 11 haftayı neredeyse "kalecisiz" oynayabileceğinihesaplayamadı. Stoperlerinin, bekleriningol pası vereceğini, kendi kalelerine gol atacağınıöngöremedi.Aslında en büyükhatası Fenerbahçe li olmasıydı. Aziz Yıldırım ile daha önce yaşadıklarına rağmen,kulübün düştüğü durumuve çıkmazı görerek sorumlulukalmasıydı.F.Bahçe skor ve oyun olarak bir istikrarsızlık yaşıyorsa bunun baş sorumlusu Aykut Kocaman 'dır. F.Bahçe'de çalıştığı 3 yılda 4 defa istifa eden Aykut Kocaman, 151 maçta 89 galibiyet, 32 beraberlik, 30 yenilgi almış, F.Bahçe'yi Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar taşımıştı.Geçtiğimiz dönem için F.Bahçe'den ayrılırken ana sebep Aziz Yıldırım ile kendisinin görüşlerinin örtüşmemesini gerekçe göstermişti. Örnek mi?Sezon başındaki transferlerin çoğunu Aykut hoca yaptı. Şimdi çıkıp futbolcuları suçluyorsa bu, zihinsel olarak dağıldığının bir göstergesidir. Ama benim görüşüm:Fenerbahçe kamuoyu Pereira ve Advocaat'tan sonra sadece maçları kazanmayı değil, futbol seyir keyfini de ön planda tutan bir oyun anlayışı görmek istiyordu. Kocaman'ın tam da misyonu buydu.Bu noktada Kocaman bir şekilde farklı oyun arayışına girmeliydi. Ama hocanın tercihi diğer yönde oldu. Bu kez de karşısına yetersiz kadro ve buradan çıkan yetersiz oyun çıktı. Geride kalan 11 haftada zaman zaman Galatasaray , zaman zaman Beşiktaş ve Başakşehir 'in kötü oynadıkları maçlar oldu ama hep sahada güçlü oyunları vardı.Futbolcularla Kocamanarasında enerji ışıklarıyanmıyor. F.Bahçe'de yaşananistikrarsızlığın ve alınan kötüsonuçların sorumlusu, Aykuthoca görünüyor. Bunu sadeceOsmanlıspor maçından sonrayaptığı açıklamalara bağlamıyorum.Çünkü kaybettiğimaçlardan sonra da, "Neyapsak olmuyor, her şey tersgidiyor" şeklinde teslimiyetçibir tavır sergilemişti. Görüneno ki Aykut hoca, kendindekendini toparlayabilecek,yeniden motive edebilecekgücü görmüyor.Bir ayrılık yaşanırsa taraftarınoynattığı oyundanmemnun olduğu ve şampiyonlukgetiren ErsunYanal, Fenerbahçe'ninbaşına gelebilir.Kocaman devam ederse, her maçta büyük bir tribün tepkisi ile karşılaşma riski ile de oynar. Bu hiç de kolay ve sürdürülebilir bir durum değildir. Ben bu saatten sonra Aykut hocanın çok yıpranabileceğini düşünüyorum.İşleri düzeltmek için uğraşmış ama sonuç alamamış. Ortaya çıkıp diyor ki; "Yapamadım, bırakıyorum." Aslında bu cümleyi biraz Fenerbahçe'yi yönetenlerin üstlerine alınması lazım. Artık kim gelirse gelsin,