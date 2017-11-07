Başarısız sonuçlar oyuncuların eseri

Fenerbahçe
Teknik Direktörü Aykut Kocaman
, kararından vazgeçti ve bugün işbaşı yapıyor. Kocaman, sessiz kaldığı süreç boyunca yönetimin destek mesajları karşısında duygulanırken, her fırsatta Kocaman'a arka çıkan Fenerbahçe yönetimi, başarısız sonuçların önüne geçmek için tecrübeli teknik adama önemli yetkiler verdi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım ve İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile dün akşam İstanbul'da bir araya gelen Kocaman, takım içerisinde önemli operasyonlar yapılması gerektiğini aktardı. Yıldırım ve Çetinkaya ise "Kötü futbol ve özellikle son dakikalarda yenen gollerde sizin değil, futbolcuların sorumlu olduğunun farkındayız. Futbolculara isterseniz ağır para cezaları verir, isterseniz kadro dışı bırakırız. Siz hangi cezayı layık görürseniz biz arkasındayız. Ayrıca ara transferde istediğiniz oyuncuları alacağız" mesajını iletti.
VE OPERASYON BAŞLIYOR
Aykut Kocaman
'ın yönetimden aldığı yetki sonrası bugün düğmeye basması bekleniyor. Kocaman'ın öncelikle kadroda şans bulamadığı için huzursuzluk yaratan Mehmet Topal, Aatif, Fernandao ve Van Persie'yi kadro dışı bırakacağı öne sürülüyor.
Sahada sorumluluk almaktan kaçan isimlere ise ağır para cezaları kesilmesi muhtemel.
Dün akşam Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım ile buluşarak, tam yetki alan Aykut Kocaman'ın bugün ise başkan Aziz Yıldırım ile görüşmesi ve yapacağı operasyon hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
FORVETLER SUSKUN!
Süper Lig'de ilk 11 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe, forvetlerinden yana bir hayli dertli. Robin van Persie
, Soldado, Janssen ve Fernandao gibi yüksek maliyetli dört forveti kadrosunda bulunduran sarı-lacivertlilerde bu oyuncular şu ana kadar ligde sadece iki gollük katkı verdi. Hollandalı yeni transfer Jannsen'in iki golü dışında forvet oyuncuları suskun kalırken, F.Bahçe'nin gollerinden 14'ünü orta saha oyuncuları, 4'ünü de defans oyuncuları kaydetti. Geçen sezon Kanarya'da 12 golle en skorer isim kiralık olarak geldiği Al Ahli'ye bu sezon geri dönen Sow olmuştu.