Pirlo futbola veda etti

ABD Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden New York City'de oynayan İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Andrea Pirlo, 38 yaşında profesyonel kariyerini noktaladı.

Pirlo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "MLS'de son maçıma çıktım. Bu harika şehirde beni destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem taraftara, teknik heyete, sahne arkasındaki herkese ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sadece New York City takımına değil futbola da veda ettiğini belirten Pirlo, "Aileme, çocuklarıma ve dünyanın her yerinde beni destekleyen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız." açıklamasında bulundu.

Ülkesinde Inter, Milan ve Juventus gibi takımlarda forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca birçok başarı yakaladı. Milan ile ikişer İtalya Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşayan Pirlo, Juventus'ta 4 İtalya Ligi şampiyonluğu elde etti. İtalya Milli Takımı'nda 116 maça çıkan Pirlo, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaştı. New York City'ye 2015'te transfer olan İtalyan futbolcu, Columbus Crew ile oynanan mücadelede takımıyla son maçına çıktı.