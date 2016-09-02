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Şenol Güneş'in kızı evine girdi

  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 23:30
Şenol Güneş'in kızı dünya evine girdi
Şenol Güneş'in kızı dünya evine girdi

Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kızı Günçe Güneş, Giray Tiryaki ile evine girdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vaniköy'de bulunan Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen törene, Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve spor sından çok sayıda davetli katıldı.

Günçe ve Giray Tiryaki çiftinin nikah şahitliğini, Fikret Orman, Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş yaptı.



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