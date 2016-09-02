Şenol Güneş'in kızı dünya evine girdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kızı Günçe Güneş, Giray Tiryaki ile dünya evine girdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vaniköy'de bulunan Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen törene, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Günçe ve Giray Tiryaki çiftinin nikah şahitliğini, Fikret Orman, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş yaptı.