Ayşe Özyılmazel'den Arda'ya tavsiyeler

Sabah Günaydın yazarı Ayşe Özyılmazel, Arda Turan krizine ilişkin gözlemlerini yazdı ve Arda'ya tavsiyelerde bulundu. İşte Özyılmazel'in Günaydın'daki köşesinde yer alan o yazısı:

"Bitmiyor da bitmiyor; Arda Turan'ın maceraları asla bitmiyor. Yok sevgilisi, yok kavgası, yok primi, ailesi, kardeşi, eski sevgilisi, ayrılığı, barışması, direkt mesajları, çapkınlıkları, yok oynadı, yok oynamadı, kötü oynadı... Sürekli bir Arda Turan olayı içerisindeyiz. Son olarak Milli Takım uçağında, daha önce hakkında yazılar yazmış Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe'ye saldırmış Arda. Küfürle, elle kolla, hakaretle... Delirmiş yani...