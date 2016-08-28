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Etnospor Festivali muhteşem konserlerle sona erdi

  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 21:16 Güncelleme Tarihi: 28.8.2016 21:30
Etnospor Festivali muhteşem konserlerle sona erdi
Etnospor Festivali muhteşem konserlerle sona erdi

Geleneksel sporların yeniden canlandırılması amacıyla  Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali muhteşem bir final gerçekleştirdi

Küçükçekmece'deki Bezirganbahçe Meydanı'nda kurulan özel alanda gerçekleştirilen Etnospor Kültür Festivali, 26 Ağustos Cuma günü başladı, bu akşam çeşitli etkinliklerle sona erdi

Festivalin kapanışında "Dombıra" şarkısının bestecisi Kırgız halk ozanı Arslanbek Sultanbekov sahne aldı. Sultanbekov sahne şovuyla izleyenlere coşkulu anlar yaşattı.

Arslanbek Sultanbekov: "Dombıra"

Küçükçekmece'deki Bezirganbahçe Meydanı'nda gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının da global iletişim ortağı olduğu festival, 3. ve son gün müsabakaları ile tamamlandı.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyalarını, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve protokol üyeleri verdi.

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