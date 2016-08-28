Etnospor'da atlı okçuluğa büyük ilgi

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali'nde atlı okçuluk müsabakaları yoğun ilgi gördü.

Küçükçekmece'deki Bezirganbahçe Meydanı'nda gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının da global iletişim ortağı olduğu festivalin son gününde yapılan atlı okçuluk yarışları, kalabalık izleyici grubu tarafından takip edildi.

Orta Asya'daki savaş ve av pratiklerine dayanan ve yarışmacıların 200 metrelik parkurda dörtnala giden atın üstünde hedeflere ok ile isabet alarak puan kazanmaya çalıştığı müsabakalarda, sinema ve dizi oyuncusu Cemal Hünal da mücadele etti.

Uzun yıllardır atlı okçuluk sporunu yapan Cemal Hünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etnospor Kültür Festivali'nin çok önemli ve başarılı bir organizasyon olduğunu söyledi.

Festivale gösterilen ilginin sevindirici olduğunu vurgulayan Hünal, "Yıllardır geleneksel sporlarla uğraşıyoruz. Bütün geleneksel sporlar burada yapılıyor. Çok güzel bir etkinlik. Bu kadar yakından görüp, dokunma fırsatı bulunca insan çok etkileniyor. Çok önemli ve başarılı bir festival." dedi.

Cemal Hünal, festivalde binlerce yıllık Türk kültürünün yaşatıldığını dile getirerek, "Kültürümüzün yaşatılması lazım. Türk kültürü, bilincimizin dayandığı en sağlam temel. İnsanların içindeki vatan sevgisini ve milliyetçilik duygularını da kabartıyor. Ata sporları, kıymetli ve bize özgü sporlar. Korunması ve yaşatılması lazım." ifadelerini kullandı.