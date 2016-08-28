Sıfırdan bir nesil yetiştirmeliyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, FETÖ ile mücadeleyi ‘Hak ile batılın mücadelesi’ şeklinde tanımladı ve “Bu yapı nesillerimizi zehirledi. Sıfırdan bir nesil yetiştirmek zorundayız. Allah yardımcımız olsun” dedi

İstanbul'da devam eden Etnospor Kültür Festivali'ne eşi Esra Albayrak ile katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalar yaptı. Bakan Albayrak, "Belki 100 yıldır bu topraklarda millet olma bilincini hiç bu kadar derinden hissetmedik. 15 Temmuz, ülkemiz özelinde tarihi bir gün olarak önümüzdeki yıllarda daha net bir şekilde algılanacak. Buradaki bu organizasyon, basit bir kültür organizasyonu olarak algılanabilir. Birçok ata sporumuzun icra edildiği ortama, genç nesillerimizin şahitlik etmesi ve gelecek nesillere geçmişin çok daha derin manalarla idrak edilmesi, başka bir dönemin uyanışı ve dirilişini müjdeliyor" dedi. Albayrak, şöyle devam etti: "15 Temmuz'dan sonra Türkiye olarak, bölge coğrafyası için, bir kez daha tarihin tozlu yapraklarından çıkarak, 'nasıl bir milletmişiz' söylemini, sokaklardaki ve meydanlardaki duruşunuzla bir kez daha ortaya koyduk. 15 Temmuz'dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 79 milyon olarak biz değil, bütün dünya da bunun farkında. Maddi ve manevi olarak gereken desteği veriyoruz. Bu hak ve batılın mücadelesini son nefesimize kadar vereceğiz. Sıfırdan bir nesil inşa edeceğiz. Allah yardımcımız olsun."



TARİHİ BİR DURUŞ GÖSTERDİK

Festivalin önemine dikkat çeken bakan, "Bu ve benzeri organizasyonlar özelinde uzun yıllar bizleri, tarihimizden, geleneklerimizden, dinimizden koparmaya çalışan tüm çevrelere karşı tarihi bir duruş gösterdik. Yeni bir sürecin temellerini attık" dedi.



FATİH'TEN YADİGAR...

Festivalin menzil okçuluğu yarışlarında açılış atışlarını, Bakan Berat Albayrak ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan yaptı. Bu atışların ardından 45 sporcunun katıldığı yarışlar başladı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinden sonra ortaya çıkan menzil atışı, dünyanın en eski tescilli sporu olarak biliniyor. 560 metrenin üzerinde atış yapabilen sporcular, menzil kemankeşi olarak adlandırılıyor. Menzil kemankeşleri, 800 metrenin üzerinde de atışlar yapabiliyor.