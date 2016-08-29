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atmada rekoru

  • AA
  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 11:32
Çekiç atmada dünya rekoru
Çekiç atmada dünya rekoru

Kadınlar atmada Polonyalı Wlodarczyk, 82,98 metrelik atışıyla kendisine ait rekorunu geliştirdi.

Kadınlar atmada son olimpiyat ve şampiyonu Polonyalı Anita Wlodarczyk, kendine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Wlodarczyk, ülkesinin başkenti Varşova'da düzenlenen Skolimowska etkinliğine katıldı. 31 yaşındaki sporcu, 4. denemesindeki atışıyla 2016 Rio Olimpiyatları'nda 82,29 metreyle kırdığı dünya rekorunu, 82,98 metreye çıkardı.

2009, 2015 dünya ve 2012, 2014, 2016 Avrupa şampiyonu atlet, kariyerindeki tek eksik olan olimpiyat altınını da Rio 2016'da kazanmıştı.

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