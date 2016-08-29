Çekiç atmada dünya rekoru

Kadınlar çekiç atmada Polonyalı Wlodarczyk, 82,98 metrelik atışıyla kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Kadınlar çekiç atmada son olimpiyat ve dünya şampiyonu Polonyalı Anita Wlodarczyk, kendine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Wlodarczyk, ülkesinin başkenti Varşova'da düzenlenen Skolimowska atletizm etkinliğine katıldı. 31 yaşındaki sporcu, 4. denemesindeki atışıyla 2016 Rio Olimpiyatları'nda 82,29 metreyle kırdığı dünya rekorunu, 82,98 metreye çıkardı.

2009, 2015 dünya ve 2012, 2014, 2016 Avrupa şampiyonu atlet, kariyerindeki tek eksik olan olimpiyat altınını da Rio 2016'da kazanmıştı.