Şahika su altında Türk bayrağı açtı

Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde antrenmanlarına devam eden serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Anemon Dalış Teknesi'nde milli takım arkadaşı Selahattin Akın ile dalış yaptı. Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla su altında Türk Bayrağı açtı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 100 metreye dalarak dünya rekoru denemesi yapmak istediğini, fakat yakın tarihte Dünya Dalış Şampiyonası olması nedeniyle performansını etkilememesi için rekor denemesini ekim ayına ertelediğini belirten Ercümen, "Dünya rekoru denemesinde nefesimi vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimiz için tutacağım. Ana sponsorumuzun desteği ile 100 şehit çocuğuna maddi ve manevi destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu.