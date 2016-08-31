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Turan'dan maçı öncesi mesaj

  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 22:23
Arda Turan'dan Rusya maçı öncesi mesaj
Arda Turan'dan Rusya maçı öncesi mesaj

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in milli kadroya almadığı Barcelona'nın Türk yıldızı Turan, ile oynanan hazırlık maçı öncesi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 2018 Dünya Kupası Eleme Grubu ilk maçında Hırvatistan, bu karşılaşma öncesinde de ile oynanan hazırlık karşılaşmanın kadrosuna almadığı Turan, ile oynanacak maça dakikalar kala sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Hayırlısıyla başlıyoruz. Her maçımız galibiyet, yolumuz 2018 Dünya Kupası olsun."

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