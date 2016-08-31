Arda Turan'dan Rusya maçı öncesi mesaj

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in milli kadroya almadığı Barcelona'nın Türk yıldızı Arda Turan, Rusya ile oynanan hazırlık maçı öncesi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 2018 Dünya Kupası Eleme Grubu ilk maçında Hırvatistan, bu karşılaşma öncesinde de Rusya ile oynanan hazırlık karşılaşmanın kadrosuna almadığı Arda Turan, Rusya ile oynanacak maça dakikalar kala sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Hayırlısıyla başlıyoruz. Her maçımız galibiyet, yolumuz 2018 Dünya Kupası olsun."