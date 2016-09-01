Kübalı sporcunun madalyası geri alındı

2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda disk atmada ikincilik elde eden Kübalı sporcu Barrios'un madalyası, doping gerekçesiyle geri alındığı açıklandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), doping gerekçesiyle Kübalı kadın sporcu Yarelys Barrios'un 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı gümüş madalyayı geri aldığını açıkladı.

IOC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, önceki olimpiyatlarda doping kullanan sporcuları belirlemek adına yapılan yeni kontroller sırasında, disk atıcı Kübalı Yarelys Barrios ile Katarlı sprinter Samuel Adelebari Francis'in, Pekin'de yasaklı madde kullandığının tespit edildiği belirtildi.

MADALYA UKRAYNALI SPORCUYA

Barrios'un Pekin'de kendi branşında kazandığı gümüş madalyanın doping gerekçesiyle geri alındığı ve finali üçüncü sırada tamamlayan Ukraynalı Olena Antonova'ya verildiği bildirildi.

Yarelys Barrios, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda ise disk atmada dördüncü olmuştu. Finali üçüncü sırada tamamlayan Rus sporcunun doping yaptığının tespit edilmesinin ardından Kübalı Barrios, bronz madalya elde etmişti.

IOC tarafından dün yapılan açıklamada ise devam eden kontroller sırasında Pekin'de yarışan 3'ü Rus olmak üzere 6 sporcunun daha oyunlardan diskalifiye edildiği ifade edilmişti.