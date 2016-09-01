Massa veda ediyor

Formula 1'in Brezilyalı pilotu Felipe Massa, sezon sonunda emekliye ayrılacak.

Formula 1 pilotlarından Williams takımı adına yarışan Felipe Massa, sezon sonunda emekliye ayrılacağını açıkladı.

İtalya'nın Monza kentinde basın toplantısı düzenleyen Massa, emekliye ayrılmak için doğru zamanın geldiğini belirterek, "Kendimi rahatlamış ve mutlu hissediyorum. Böyle zor kararlar alırken yeterince güçlü olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

2013'te Fransa'da kayak yaparken düşerek ağır yaralanan ve tedavisi halen devam eden Ferrari'den eski takım arkadaşı efsanevi pilot Micheal Schumacher'in ilk emeklilik kararını 2006 yılında aldığını hatırlatan 35 yaşındaki sporcu, Alman sürücüye ithafen bu karardan 10 yıl sonra pistlere veda edeceğini belirtti.

Brezilyalı pilot, bu sezon Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek son yarışta kariyerinde 250. kez piste çıkarak yarışseverlere veda edecek.

Ferrari takımı adına yarıştığı 2006-2013 yıllarında kariyerinin en iyi dönemleri geçiren Massa, 2008'de şampiyonluğu 1 puan farkla Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'a kaptırmıştı. Formula 1'de 15 yıldır yarışan Massa, 11 yarıştan ise zaferle ayrılmıştı.