Bakan Kılıç: "Hemen istifa edin"

2016 Rio Olimpiyatları’nda biri altın olmak üzere kazandığımız toplam 8 madalyanın yeterli olmadığını vurgulayan Kılıç, yeni bir yapılanma içine girileceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç yumruğunu masaya vurdu ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda başarısız olan branşların federasyon başkanlarının istifalarını istedi.

Kılıç, Türk sporunda artık farklı bir yapılaşmanın başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere devletin en üst kademelerince istendiğini ve takip edildiğini ifade ederek, "Özeleştiri yaparak şapkasını önüne koyacak olan çok kişinin olduğunu düşünüyorum. Olimpiyatlara giden süreç içerisinde yapılan değerlendirmelerin sonucunda da herhalde inanıyorum ki, yakın zaman içerisinde bu konu ile alakalı olarak biz bu işi daha iyi, daha motive arkadaşlara veya biz herhalde artık yorulduk, daha enerjik arkadaşlar bu işi devam ettirsin noktasında olacaklardır diye düşünüyorum." diyerek başarısız federasyon başkan ve yönetimlerinin istifasını istedi.

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'TAKİP EDECEĞİZ'

Biri altın olmak üzere 8 madalyanın rakamsal anlamda başarı sayılacağını dile getiren Kılıç, "Ama bu yeterli değil. Bizim daha önce dile getirdiğimiz profesyonel anlamdaki doğru takip ile yapılacak çalışmalarla ilgili olarak atılması gereken adımlar var. Artık Türkiye'de, dünyada da olduğu gibi bahaneleri aramamıza gerek yok. Yapılması gereken şeyler ortadadır. Bunların yapılması için de biz en üst seviyeden bunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. (Vatan)