Djokovic'in rakibi sakata geldi!

Turnuvanın beşinci gününde, tek erkeklerde Djokovic ve Nadal, tek kadınlarda ise Kerber ve Vinci dördüncü tura çıktı.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın beşinci gününde favori tenisçiler yollarına devam etti.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve 12 Eylül'e kadar devam edecek turnuvada, beşinci gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic, Rus rakibi Mikhail Youzhny karşısında ilk sette 4-2 öndeyken, Rus tenisçinin sakatlanıp yarıştan çekilmesi sonucu adını bir üst tura yazdırdı.

Turnuvanın 4 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, Rus tenisçi Andrey Kuznetsov'u 6-1, 6-4 ve 6-2 sona eren setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura yükseldi.

Yedi numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ise ABD'li Jack Sock'a 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) yenilerek turnuvaya veda etti.

KERBER YOLUNA DEVAM ETTİ



Kadınlarda dünya 2 numarası Alman Angelique Kerber ve 7 numaralı seribaşı İtalyan Roberta Vinci, dördüncü tura yükselen favori tenisçiler oldu.

Angelique Kerber, 6-1'lik iki setle ABD'li rakibi Catherine Bellis'i 2-0 yenerek tur atladı. Roberta Vinci ise Alman Carina Witthoeft'i 6-0, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Dünya 8 numarası ABD'li Madison Keys, Japon Naomi Osaka'yı 7-5, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1, ikinci turda Türk tenisçi Çağla Büyükakçay'ı eleyen 14 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ise Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

Tek kadınlarda günün sürprizini, 12 numaralı seribaşı Slovak Dominika Cibulkova'yı 2-1'le geçen Ukraynalı Lesia Tsurenko gerçekleştirdi. Eski günlerine dönme sinyalleri veren Danimarkalı Caroline Wozniacki, Rumen Monica Niculescu'yu 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

ALTINCI GÜNÜN PROGRAMI

ABD Açık'ın altıncı gününde oynanacak maçlarda, tek erkeklerde dünya 2 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray ile İtalyan Paolo Lorenzi, 3 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka ile Büyük Britanyalı Daniel Evans karşılaşacak.

Tek kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile İsveçli Johanna Larsson mücadele edecek.

GÜNÜN SONUÇLARI

Seribaşı listesinde ilk 20'de bulunan tenisçilerin oynadığı maçlar şöyle sonuçlandı:

Tek erkekler

Novak Djokovic (Sırbistan) (1) - Mikhail Youzhny (Rusya): (4-2) (Youzhny ilk sette sakatlandı)

John Isner (ABD) (20) - Kyle Edmund (Büyük Britanya): 1-3 (4-6, 6-3, 2-6, 6-7)

Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) (9) - Kevin Anderson (Güney Afrika): 3-0 (6-3, 6-4, 7-6)

Jack Sock (ABD) - Marin Cilic (Hırvatistan) (7): 3-0 (6-4, 6-3, 6-3)

Rafael Nadal (Fransa) (4) - Andrey Kuznetsov (Rusya): 3-0 (6-1, 6-4, 6-2)

Gael Monfils (Fransa) (10) - Nicolas Almagro (İspanya): 3-0 (6-4, 6-2, 6-4)

Lucas Poille (Fransa) - Roberto Bautista Agut (İspanya) (15): 3-2 (3-6, 7-5, 2-6, 7-5, 6-1)

TEK KADINLAR

Madison Keys (ABD) (8) - Naomi Osaka (Japonya): 2-1 (7-5, 4-6, 7-6)

Johanna Konta (Büyük Britanya) (13) - Belinda Bencic (İsviçre): 2-0 (6-2, 6-1)

Roberta Vinci (İtalya) (7) - Carina Witthoeft (Almanya): 2-1 (6-0, 5-7, 6-3)

Lesia Tsurenko (Ukrayna) - Dominika Cibulkova (Slovakya) (12): 2-1 (3-6, 6-3, 6-4)

Petra Kvitova (Çek Cumhuriyeti) (14) - Elina Svitolina (Ukrayna): 2-0 (6-3, 6-4)

Catherine Bellis (ABD) - Angelique Kerber (Almanya) (2): 0-2 (6-1, 6-1)