ABD Açık'ta Nadal şoku!

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın yedinci gününde İspanyol Nadal, Fransız Pouille'a yenilerek 2004'ten sonra ilk kez grand slam turnuvalarında çeyrek final göremedi.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın yedinci gününde favori isimlerden Sırp Novak Djokovic ve Alman Angelique Kerber çeyrek finale yükseldi, İspanyol Rafael Nadal ise elendi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve 12 Eylül'e kadar devam edecek turnuvada, yedinci gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Djokovic, Büyük Britanyalı Kyle Edmund'u 6-2, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Turnuvanın 9 numaralı seribaşı Fransız Jo-Wilfried Tsonga, 26 numaralı seribaşı ABD'li Jack Sock karşısında 6-3, 6-3, 6-7 ve 6-2 sonuçlanan setlerle 3-1 galip gelerek üst tura yükseldi.

Kıbrıs Rum Kesimi'nden Marcos Baghdatis'i 6-3, 6-2 ve 6-3 tamamlanan setlerle 3-0 yenen 10 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils de çeyrek finalin yolunu tuttu.

Günün en büyük sürprizi, 24 numaralı seribaşı Fransız Lucas Pouille'un, iki kez ABD Açık şampiyonu 4 numaralı seribaşı Nadal'ı 6-1, 2-6, 6-4, 3-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenmesiyle yaşandı. Bu sonuçla Nadal, 2004'ten bu yana ilk kez bir grand slam turnuvasında çeyrek final görememiş oldu. Pouille'in galibiyet sevincini dil çıkararak yaşaması ise ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

KERBER, WOZNİACKİ VE VİNCİ ÇEYREK FİNALDE

Kadınlarda dünya 2 numarası Alman Angelique Kerber, 14 numaralı seribaşı Çek raket Petra Kvitova'yı 6-3 ve 7-5 sona eren setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Geçen yılın finalisti 7 numaralı seribaşı İtalyan Roberta Vinci, Ukraynalı Lesia Tsurenko önünde 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 galip gelerek yoluna devam etti.

Daha önce iki kez bu turnuvada final oynayan Danimarkalı Caroline Wozniacki, 8 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys'i 6-3, 6-4 biten setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale kaldı.

Bu arada gençlerde Türkiye'yi temsil eden Ergi Kırkın, ABD'li Brandon Holt'a 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek tek erkeklerde ilk turu geçemedi.

SEKİZİNCİ GÜNÜN PROGRAMI

ABD Açık'ın sekizinci gününde oynanacak maçlarda, tek kadınlarda dünya 1 numarası ABD'li Serena Williams ile Kazak Yaroslava Shvedova, 4 numaralı seribaşı Polonyalı Agnieszka Radwanska ile Hırvat Ana Konjuh karşılaşacak.

Tek erkeklerde ise 2 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Murray ile 22 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov, dünya 3 numarası İsviçreli Stan Wawrinka ile Ukraynalı Ilya Marchenko mücadele edecek.

Günün sonuçları

Seribaşı listesinde ilk 20'de bulunan tenisçilerin oynadığı maçlar şöyle sonuçlandı:

Tek erkekler

Lucas Pouille (Fransa) (24) - Rafael Nadal (İspanya) (4): 3-2 (6-1, 2-6, 6-4, 3-6, 7-6)

Novak Djokovic (Sırbistan) (1) - Kyle Edmund (Büyük Britanya): 3-0 (6-2, 6-1, 6-4)

Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) (10) - Jack Sock (ABD) (26): 3-1 (6-3, 6-3, 6-7, 6-2)

Gael Monfils (Fransa) (9) - Marcos Baghdatis (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0 (6-3, 6-2, 6-3)

TEK KADINLAR

Anastasija Sevastova (Letonya) - Johanna Konta (Büyük Britanya) (13): 2-0 (6-4, 7-5)

Caroline Wozniacki (Danimarka) - Madison Keys (ABD) (8): 2-0 (6-3, 6-4)

Angelique Kerber (Almanya) (2) - Petra Kvitova (Çek Cumhuriyeti) (14): 2-0 (6-3, 7-5)

Roberta Vinci (İtalya) (7) - Lesia Tsurenko (Ukrayna): 2-0 (7-6, 6-2)