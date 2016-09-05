Azim engel tanımaz

Doğuştan iki kolu birden olmayan Kahramanmaraşlı Beytullah Eroğlu, 7 yaşına kadar evinden dışarı bile çıkmazken, şimdi Rio’da Türkiye’yi temsil edecek

Rio, 2016 Yaz Olimpiyatları'nın ardından bu kez de paralimpik oyunları için sahneyi hazırlıyor. 7 Eylül'de başlayıp 18 Eylül'de sonlanacak turnuva için 176 ülkeden 4 bin 500 sporcu Brezilya'da buluşuyor. Birbirinden farklı 4 bin 500 başarı hikayesinden öne çıkanları sizler için derledik. "Yeni bir dünya" sloganıyla izleyicilerle buluşacak olan oyunlar, azmin 'engel' tanımadığının adeta bir simgesi...



1- KOLLARI YOK AMA YÜREĞİ VAR

Kahramanmaraş'ta doğan Beytullah Eroğlu'nun iki kolu da doğuştan yok. Üstelik bu yetmezmiş gibi bir bacağı da diğerinden kısa fakat bu Beytullah'ın dünya çapında bir paralimpik yüzücüye dönüşmesine engel olamadı. 7 yaşına dek evinden çıkmayan ve ailesinden başka kimseyle konuşmayan Beytullah, önce okula, daha sonra da onu gören bir antrenörün teşvikiyle yüzmeye başlayınca hayatı değişti. Yalnızca 21 yaşında olan Beytullah, ülkemizi paralimpik oyunlarında temsil edecek. Beytullah Eroğlu, geçen yıl düzenlenen Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda sırt üstünde Dünya 3.'sü olarak Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırmıştı.



2- BEŞ AYLIK DOĞDU FUTBOLCU OLDU

Paralimpik oyunlarının en ilginç hikayelerinden birisi Mason Abbiate'ye ait... ABD tarihinin en genç paralimpik futbolcusu olmaya hazırlanan 18 yaşındaki Mason, sadece 5 aylıkken doğunca uzun süre tedavi altında kalmış, hatta ailesine yürüyemeyeceği söylenmiş. Ne var ki tüm imkansızlıklara rağmen 6 yaşında futbola başlayan Abbiate, Rio'da tarihe geçecek.



3- IRAK'TA HAYATI DEĞİŞTİ

2007'de Irak'taki İngiliz birliğinde teknisyen olarak yer alan Jon-Allan Butterworth, bir şarapnel parçasının koluna isabeti sonrası hastaneye kaldırıldı. Uyandığında kolunun olmadığını gören Jon-Allan, buna karşın hayata tutunmayı seçmiş. Tek eliyle bisiklet sürmeyi öğrenen başarılı sporcu, Londra'da 3 gümüş madalya birden kazanmıştı.