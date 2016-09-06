Rio'da paralimpik sporcular sahne alacak

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 160 ülkeden, 4 bin 148 sporcu, madalya mücadelesi verecek. Oyunlarda Türkiye'yi 79 sporcu temsil edecek - 142 ülkeden bin 136 sporcunun mücadele edeceği atletizm en yüksek katılımlı branş, durgunsu kano ise 60 sporcuyla en az katılımcının yer aldığı spor dalı olarak dikkati çekti.

Brezilya'da yarın başlayacak 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 4 bin 148 sporcu, 23 branşta madalya mücadelesi verecek.

Rio Paralimpik Oyunları yarın başlayacak ve 18 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek kapanış töreniyle sona erecek. Oyunlarda 160 ülkeden, 4 bin 148 sporcu madalya arayacak. Sporcular, okçuluk, atletizm, bocce, durgunsu kano, yol bisikleti, pist bisikleti, binicilik, 5'li futbol, 7'li futbol, golbol, görme engelliler judo, halter, kürek, yelken, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, tekerlekli sandalye eskrim, tekerlekli sandalye tenis ve tekerlekli sandalye ragbi branşlarında yarışacak.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 528 madalya dağıtılacak. Oyunlar boyunca erkeklerde 265, kadınlarda 225, çiftlerde ise 38 madalya sahiplerini bulacak.

Rusya'nın oyunlardan men edilmesi nedeniyle artan kotalar diğer ülkelere branşlara göre verildi. Judo ve atıcılıktaki sporcu sayıları ise henüz oluşturulamadı.

Oyunlarda yer alacak branşlar, müsabakaların yerleri, katılan ülke sayısı ve sporcu sayısı, judo ve atıcılık dışında şöyle:

BRANŞ YAPILAN YER KATILAN ÜLKE SAYISI SPORCU SAYISI OKÇULUK SAMBODROMO 40 137 ATLETİZM FORT COPACABANA VE OLİMPİYAT STADI 142 1136 BOCCE CARIOCA SALONU 2 23 106 DURGUNSU KANO LAGOA STADI 26 60 YOL BİSİKLETİ PONTAL 42 198 PİST BİSİKLETİ RİO OLİMPİYAT VELODROMU 31 122 BİNİCİLİK OLİMPİYAT BİNİCİLİK MERKEZİ 29 76 5'Lİ FUTBOL OLİMPİYAT TENİS MERKEZİ 8 64 7'Lİ FUTBOL DEODORO STADI 8 112 GOLBOL FUTURE SALONU 14 119 JUDO (GÖRME ENGELİLLER) CARIOCA SALONU HALTER RİO CENTRO PAVILION 2 61 181 KÜREK LAGOA STADI 25 96 YELKEN MARINA DA GLORIA 23 80 ATICILIK OLİMPİYAT ATICILIK MERKEZİ OTURARAK VOLEYBOL RİO CENTRO PAVILION 6 11 187 YÜZME OLİMPİK SU SPORLARI MERKEZİ 80 595 MASA TENİSİ RİO CENTRO PAVILION 3 47 270 TRİATLON FORT COPACABANA 18 60 TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL CARIOCA SALONU VE RİO OLİMPİK SALONU 15 264 TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİM CARIOCA SALONU 3 18 89 TEKERLEKLİ SANDALYE RAGBİ CARIOCA SALONU 1 8 96 TEKERLEKLİ SANDALYE TENİS OLİMPİK TENİS MERKEZİ 29 100

TÜRKİYE 79 SPORCUYLA RİO'DA

Türkiye'yi 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 79 sporcu temsil edecek.

Rio'ya 2 Eylül'de hareket eden milli takımlarda bedensel engellilerde 49, görme engellilerde 29 ve özel sporcularda da bir kişi ay-yıldızlı bayrak için sahneye çıkacak.

GÖRME ENGELLİ İBRAHİM BÖLÜKBAŞI TARİHE GEÇECEK

Görme engelliler Erkekler Judo Milli Takımı'nda yer alan İbrahim Bölükbaşı mindere çıktığı gün tarihe geçecek.

Milli sporcu, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da serbest güreş milli takımında, 96 kiloda mindere çıkmış ancak başarılı olamamıştı.

Olimpiyatlar tarihinde bugüne kadar 13 sporcu hem olimpiyat, hem de paralimpik oyunlarında yarışma başarısı gösterdi. İbrahim Bölükbaşı bu listeye giren ilk Türk sporcu olacak.

Bugüne kadar hiçbir sporcu aynı yıl yapılan olimpiyat ve paralimpik oyunlarında 2 ayrı spor dalında yarışmadı. İbrahim bu özelliğiyle de tarihte bir ilki başaracak.

Türkiye'yi 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda temsil edecek sporcular, federasyonlarına göre şöyle:

BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU (49)

Atıcılık (8): Muharrem Korhan Yamaç, Cevat Karagöl, Savaş Üstün, Hakan Çevik, Murat Oğuz, Çağla Atakal, Ayşegül Pehlivanlar, Aysel Özgan, Suzan Çevik

Masa tenisi (9): Neslihan Kavas, Ümran Ertiş, Kübra Korkut, Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Nesim Turan, Hatice Duman, Nergiz Altıntaş, Süleyman Vural

Okçuluk (8): Handan Biroğlu, Erdoğan Aygan, Bülent Korkmaz, Zehra Özbey Torun, Merve Nur Eroğlu, Naci Yenier, Ömer Aşık, Sadık Savaş

Atletizm (4): Hamide Kurt, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet, Nurşah Usta

Halter (4): Nazmiye Muratlı, Sibel Çam, Dilfiroz Kuzdağı

Yüzme (3): Beytullah Eroğlu, Özlem Kaya, Sevilay Öztürk

Tekerlekli sandalye tenis (1): Büşra Ün

Tekerlekli sandalye basketbol (12 sporcu): Özgür Gürbulak, İbrahim Yavuz, Kaan Dalay, İsmail Ar, Deniz Acar, Cem Gezinci, Fikri Gündoğdu, Ferit Gümüş, Yasin Cırgaoğlu, Uğur Toprak, Selim Sayak, Kemal Kaan Şafak

GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU (29)

B1 Futbol (8): Emrah Öcal, Kahraman Kurbetoğlu, Celal Çoban, Ercan Bayraktar, İbrahim Üzüm, Abdullah Sümer, Recep Aydeniz, Ali Aktaş

Kadınlar golbol (6): Sümeyye Özcan, Buket Atalay, Gülşah Düzgün, Seda Yıldız, Sevda Altınoluk, Neşe Mercan

Erkekler golbol (6): Hüseyin Alkan, Tuncay Karakaya, Ekrem Gündoğdu, Sercan Kaya, Abdullah Aydoğdu, Yunus Emre Akyüz

Judo (4): Dursun Hayran, İbrahim Bölükbaşı, Ecem Taşın, Mesme Taşbağ

Atletizm (5): Semih Deniz, Hasan Hüseyin Kaçar, Büşranur Tırıklı, Öznur Alamur, Mehmet Tunç

ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU (1)

Gülle atma: Mihriban Kaya

2012 LONDRA'DA 10 MADALYA

Türkiye, 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda da 11 branşta, 69 sporcuyla mücadele etti.

Türk sporcular Londra'da 1 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Londra'da Türk sporcular, atıcılık, atletizm, futsal, golbol, halter, görme engelliler judo, masa tenisi, okçuluk, tekerlekli sandalye basketbol ve yüzme branşlarında boy gösterdi.

Oyunlarda kadınlar halter 40 kiloda Nazmiye Muratlı, 109 kiloyla dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.

PARALİMPİK HEYECAN 1992 BARCELONA'DA BAŞLADI

Türkiye'nin paralimpik oyunlar macerası 1992 Barcelona'da bir Türk yüzücüye davet gönderilmesiyle başladı.

1992 Barcelona ve 2000 Sidney Olimpiyatları'nda birer, 2004 Atina'da 8, 2008 Pekin'de ise 16 Türk sporcu oyunlarda yarıştı.

İLK MADALYA KORHAN YAMAÇ'TAN

Türkiye, paralimpikteki ilk madalyasını 2004 Atina'da elde etti. Atıcılıkta Korhan Yamaç, altın madalya kazanarak adını paralimpik tarihine yazdırdı.

2008 Pekin'de ise okçuluk branşında Gizem Girişmen altın madalya kazanarak, ilk Türk kadın paralimpik şampiyonu oldu. Aynı oyunlarda, masa tenisi branşında Neslihan Kavas da bronz madalyaya uzandı.