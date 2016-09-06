Serena Williams tarihe geçti

Serena Williams, büyük turnuvalarda 308. kez korttan galip ayrılarak grand slam tarihinin en fazla maç kazanma rekorunu kırdı.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın sekizinci gününde tek erkeklerde Büyük Britanyalı Andy Murray, İsviçreli Stan Wawrinka ve tek kadınlarda Serena Williams gibi favori isimler çeyrek finale yükseldi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve 12 Eylül'e kadar devam edecek turnuvada, sekizinci gün maçları tamamlandı.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Serena Williams, dördüncü turda Kazak Yaroslava Shvedova'yı 6-2 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Bu sonuçla Williams, büyük turnuvalarda 308. kez korttan galip ayrılarak İsviçreli Roger Federer ile paylaştığı grand slam tarihinin en fazla maç kazanma rekorunu kırdı.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, 11 numaralı seribaşı İspanyol rakibi Carla Suarez Navarro karşısında 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Günün sürprizleri, 4 numaralı seribaşı Polonyalı Agnieszka Radwanska'nın Hırvat Ana Konjuh'a 6-4'lük setlerle 2-0, dünya 6 numarası ABD'li Venus Williams'ın da 10 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova'ya 4-6, 6-4 ve 7-6 sona eren setlerle 2-1 yenilmesiyle yaşandı.

MURRAY VE WAWRİNKA ÇEYREK FİNALDE

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Andy Murray, dördüncü turda 22 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov'u 6-1, 6-2, 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finalin yolunu tuttu.

Favori isimlerden 3 numaralı seribaşı Stan Wawrinka, Ukraynalı Illya Marchenko'yu 6-4, 6-1, 6-7 ve 6-3 tamamlanan setlerle 3-1 mağlup etti.

Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın finalisti Arjantinli Juan Martin del Potro, 8 numaralı seribaşı Avusturyalı rakibi Dominic Thiem'in ikinci sette maçtan çekilmesiyle, 6 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori de 21 numaralı seribaşı Hırvat Ivo Karlovic'i 6-3, 6-4, 7-6'lık setlerle 3-0 geçerek çeyrek finale çıktı.

Bu arada gençler çift erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Ergi Kırkın ve Mısırlı Karim Hossam ikilisi, İtalyan Liam Caruana ile ABD'li Sam Riffice çiftini 1-6, 6-1 ve 10-8 sona eren setlerle 2-1 yenerek ikinci tura kaldı.

DOKUZUNCU GÜNÜN PROGRAMI

ABD Açık'ın dokuzuncu gününde oynanacak maçlarda, tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile 9 numaralı seribaşı Fransız Jo-Wilfried Tsonga, 10 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils ile 24 numaralı seribaşı vatandaşı Lucas Pouille, çeyrek finalde karşılaşacak.

Tek kadınlar çeyrek finallerinde ise 2 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ile 7 numaralı seribaşı İtalyan Roberta Vinci, Danimarkalı Caroline Wozniacki ile Letonyalı Anastasija Sevastova mücadele edecek.

GÜNÜN SONUÇLARI

Seribaşı listesinde ilk 20'de bulunan tenisçilerin oynadığı maçlar şöyle sonuçlandı:

Tek kadınlar

Karolina Pliskova (Çek Cumhuriyeti) (10) - Venus Williams (ABD) (6): 2-1 (4-6, 6-4, 7-6)

Serena Williams (ABD) (1) - Yaroslava Shvedova (Kazakistan): 2-0 (6-2, 6-3)

Ana Konjuh (Hırvatistan) - Agnieszka Radwanska (Polonya) (4): 2-0 (6-4, 6-4)

Simona Halep (Romanya) (5) - Carla Suarez Navarro (İspanya) (11): 2-0 (6-2, 7-5)

Tek erkekler

Juan Martin del Potro (Arjantin) - Dominic Thiem (Avusturya) (8): Thiem maçtan çekildi (6-3, 3-2)

Andy Murray (Büyük Britanya) (2) - Grigor Dimitrov (Bulgaristan) (22): 3-0 (6-1, 6-2, 6-2)

Stan Wawrinka (İsviçre) (3) - Illya Marchenko (Ukrayna): 3-1 (6-4, 6-1, 6-7, 6-3)

Kei Nishikori (Japonya) (6) - Ivo Karlovic (Hırvatistan) (21): 3-0 (6-3, 6-4, 7-6)