FETÖ’cüler iddaa parasına bile sulandılar

“2009 yılında İddaa’dan 800 bin TL verildi. Parayı yardım için kullanmaya karar verdim. FETÖ’cüler gelip ‘Bizim Kimse Yok Mu Derneğimize bağışla’ dediler. Parayı Almanya’daki bir hesaba aktarmamı istediklerinde samimi olmadıklarını anladım!”

FETÖ'nün spordaki çirkin, ahlaksız yüzü de her gün yeni örneklerle ortaya çıkmaya devam ediyor. Dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, örgütle ilgili olarak başından geçen bir olayı SABAH'la paylaştı.

Bir dönem İddaa gelirini almadığınız için gündeme gelmiştiniz, ne olmuştu o zaman?

Önce babama, sonra büyüklerime danıştım. Ve parayı yardım için kullanma kararı aldım. Ancak o dönem yaşadıklarım benim eskiden Cemaat denilen FETÖ'cülerin gerçek yüzünü anlamam için vesile oldu. 2009-2010 yılıydı. İddaa'dan gelen 800 bin TL tutarındaki parayı yardım için kullanma kararı aldım. Bu kararım duyulunca herkes bu parayı benden istemeye başladı. Yurt dışındaki yarışmalarda bu grupla temasım olmuştu. Yarışlarımı izlerlerdi. Onlar parayı bağışlayacağımı duymuşlar ve bana gelip 'Bu parayı bizim Kimse Yok Mu Derneğimize ver' dediler. Benim şüpheli olduğu için uzak durmaya çalıştığım bu parayı, almak için ısrarcı olmaları hoşuma gitmedi.



ALMANYA'DAKİ HESABA YATIR!

Tavırlarından huylandım. Sonra kıvırıp parayı Almanya'da bir kuruma vereceklerini söyleyip, yurt dışında bir hesaba yatırmamı istediler. Ben onlara, 'Türkiye'deki ihtiyaç sahipleri dururken ben bu parayı Almanya'ya yollamam. İnsanlara da bunu açıklayamam' dedim. Parayı tabii ki vermedim ama onların gerçek yüzlerini gördüğüm ilk olay buydu. Kendilerinin bile olmayan şüpheli bir para için benim gibi bir adama bile baskı yapmaya kalktılar. Bu tarihten sonra bu gruba mesafe koydum. Takip eden yıllarda da ne oldukları zaten ortaya çıktı.



FETÖ'CÜLER PİSTİ GECİKTİRDİ

Cumayeri İlçe Belediyesi Başkanı Recep Tuna'nın büyük destekleriyle 4200 metre uzunluğunda bir pist yapacağız. Altyapısı için çalışıyoruz. Ancak bu alçak darbeciler yüzünden 1-1.5 ay zaman kaybettik. Yazın en güzel zamanında, zeminin en iyi anında iş makineleri darbecilere engel olmak için göreve gitti. Tüm ülkeye verdikleri büyük zarar gibi, yetiştireceğimiz genç sporcuların eğitimini geciktirdiler. Ancak çok şükür atlattık. Şimdi Düzce Valiliği, Belediyesi de destek veriyor. Tesisler iyi bir seviyeye gelince ben de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşeceğim.



CUMHURBAŞKANI NE İSTEDİ?

Ben şu an 15 tane sporcuyu Akyazı'daki pistimde yetiştiriyorum. Bunların 8 tanesi şu an Avrupa'da yarışıyor. Onlara ağabeylik, hocalık yapıyorum.. Hiçbir maddi beklentim de yok. Peki neden bunu yapıyorum, çünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan benden sporcu yetiştirmemi istedi. İlk olarak Toprak Razgatlıoğlu ile başladık. Avrupa Superstock'ta şampiyon oldu. Onun arkasından çok yetenekli gençler geliyor. Türkiye'de pek çok şey değişti. Federasyona gittiğimde "Bahattin, Can, Deniz... Bunlar yetenekli çocuklar, destek vermemiz lazım' deyince, sonuç alabiliyoruz.



CUMHURBAŞKANINI SEVİYO RUM DİYE...

Ben herkes tarafından sevilen bir insan olabilirdim ama yapmacık olsaydım, tribünlere oynasaydım. Bugün güçlü diye onun yanında, yarın güçlü diye başkasının yanında olmam. Sayın Tayyip Erdoğan için babam ölürdü, ben de öyle büyüdüm. Ben onu seviyorum diye benden nefret edenler var. Bir kısım da onu seviyorum diye bana hayran oluyor. İkisi de doğru değil. Ben onu daha Cumhurbaşkanı, Başbakan olmadan önce tanıyor ve seviyordum. Bugün de düşüncelerim, duygularım değişmedi. Ben sayın Erdoğan'ı seviyorum diye beni sevmeyecek, sponsorum olmayacaklarsa canları sağolsun. Benim çizgim bellidir. Çıkar için fikirlerimden vazgeçmem.



FUTBOL FEDERASYONU'NDA FETÖ TEMİZLİĞİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında bünyesinde görev yapan 1 gözlemci ve 3 hakemin kurumdan gönderildiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "670 ve 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında kurumlarından çıkarılan Bölgesel Gözlemci Mehmet Gonca, Klasman Yardımcı Hakemi Resul Özdemir, İl Hakemi Ekrem Kaçar ve Hüseyin Ayna'nın Federasyonumuzla ilişiği kesilmiştir" denildi.