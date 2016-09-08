ABD Açık'ta şüpheli bahis alarmı

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ilk tur karşılaşması, şüpheli bahis gerekçesiyle incelemeye alındı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Timea Bacsinszky ile Vitalia Diatchenko arasında oynanan ilk tur karşılaşmasına, şüpheli bahis gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Teniste Dürüstlük Biriminden (TIU) yapılan açıklamada, ABD Açık'ta İsviçreli Timea Bacsinszky ile Rus Vitalia Diatchenko arasında oynanan tenis maçındaki bahis oranlarında şüpheli bazı durumlar saptandığı ve soruşturma açıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma açılmasının şike yapıldığı anlamına gelmediği vurgulanarak, "Şüpheli bahis durumlarına şikenin dışında oyuncuların form ve sağlık durumu gibi birçok farklı etken yol açabilir. Bu nedenle soruşturma, farklı açılardan detaylı olarak ele alınıyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Açık'ın i·lk turunda 15 numaralı İsviçreli seribaşı Bacsinsky, Rus rakibi Diatchenko'yu 6-1'lik iki setin ardından 2-0 yenerek üst tura yükselmişti.