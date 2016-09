Bari baban kadar ol

TÜRKİYE'YE GEL ADALETE HESAP VER



Türk futbolunun önemli yıldızlarından, Avrupa Gol Kralı, efsane isim Tanju Çolak, SABAH'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.. İşte SABAH SPOR'dan bir önemli röportaj daha...

FETÖ'ye dair çok önemli açıklamalar yaptınız... Futbolun neresine kadar sızdı bu insanlar...

Bu hain FETÖ Terör Örgütü futbolun ve sporun her karesinde var. Bir vücudun damarlarını düşünün, bütün damarlarda varlar. Galatasaray taraftarı bana kızmasın bu örgütlenme Galatasaray'da başlamıştır. Ben iyi bir Galatasaraylıyım ama bu örgütlenme İsmail Demiriz ile başlayıp, Uğur Tütüneker ile devam edip, Hakan Şükür ve onun jenarasyonuyla en üst seviyeye çıkmıştır. Bu örgütlenmenin başlangıç noktası İsmail, herkesi örgütleyip sohbetlere götürürdü. Daha sonra Hakan Şükür'ün de ekibe katılmasıyla daha çok duyulur hale geldi.

Galatasaray tarihinde unutulmayacak 3 isim vardır. Metin Oktay, Tanju Çolak ve Hakan Şükür... Hakan şu an kaçak ve hakkında yakalama kararı var... Neler diyeceksiniz?

Hakan Şükür yok oldu. Kendisini yok etti. Ailesinin, çocuklarının, babasının düştüğü duruma bakar mısınız! Vatan haini bir evladınız, bir babanız var ve sizler de bunun fertlerisiniz. Bir dönem Hakan gol atamadığında taraftarın tezahüratları bitmezdi. Şimdi bu insanlar onu alkışladığı için pişman... Hakan Şükür haindir ve hainlik yapmıştır. Ayrıca bu örgüte mensup çok insan tornistan yaptı. Dikkat edin Şükür, 15 Temmuz'dan sonra hala destekçisi. Salya sümük ağlayan, yalanlarıyla vicdan sömüren bu FETÖ'nün hala yanında yer alıyor. Ya Hakan; beynin mi uyuştu senin? Sizin aracılığınızla buradan Hakan'a sesleniyorum… 75 yaşındaki baban cezaevinde. Neden cezaevinde? Senin yüzünden. Sen neredesin? Amerika'da. Bir an önce gelip, teslim olup, ifadeni ver. Hesap ver. Türk adaletinden kaçma. Gerekirse cezanı da çek. 75 yaşındaki adam cezaevinde... O kaçmadı.. Gel anlat... Anlat ki Türkiye FETÖ gerçeğini senin ağzından duysun..

Bir de Enes Kanter var..

Bu Enes Kanter midir, kanser midir, tanker midir(!) nedir; çıkıp açıklama yapıyor, 'Ben Enes Gülen oldum' diye. Seni Allah'a havale etmek lazım. Beynini mi yıkadılar yoksa beynini mi aldılar oğlum senin... Enes sen ailenin çektiği durumu biliyor musun şu an? Sen git Amerika'da rahat bir hayat yaşa seni doğuran annen, büyüten baban burada oğlu vatan haini yaftasıyla yaşasın. Sen de vatan hainisin aynı Hakan Şükür gibi.. Gelin ikiniz de Türkiye'ye gelin... Bir de TUSKON Başkanı vardı Rızanur Meral... Yakın gelecekte kimlerin inlerde yaşadığını, kimlerin saklanacak in arayacağını, kimlerin müsvedde, kimlerin asil olduğunu, herkes görecektir. Neredesin Rızanur inine mi kaçtın!

Bu örgütün sporda ilk çıkış noktası futbol dediniz ve Galatasaray Kulübü'nde İsmail Demiriz ile başladığını söylediniz. Başka bir kulüpte bu örgüte mensup başka kişiler yok mu?

Mutlaka başka kulüplerde de vardır. Semih Yuvakuran, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra onunla da iletişim kurmaya çalıştılar. Ama Semih yanaşmadı. Semih'ten sonra başka isimlere yönelmişlerdir. Ben bu kadarını biliyorum.



YILDIRIM'A SORUYORUM



FETÖ'nün firari savcıları ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın halı saha maçından çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Bunun hakkında düşünceniz nedir?

Bu fotoğrafların çekildiği yani maçın oynandığı tarihin 3 Temmuz'dan önce olduğunu geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım bir televizyon kanalında anlatmıştı. Aziz Yıldırım'a NTV'ye yaptığı açıklamalardan ve daha önce yapmış olduğu açıklamalarla beraber buradan kafama takılan birkaç soru yöneltmek istiyorum.

1- Sayın Yıldırım, bundan önceki dönemde başkanvekiliniz olan sayın Nihat Özdemir; '3 Temmuz sürecini FETÖ organize etmedi. Hatta 25 milyon taraftarımızın 2.5 milyonu 'Gülen cemaatine mensup' diyordu.' Peki, Özdemir'in söylemlerine niye o zaman tepki vermediniz?

2- Başkan Yıldırım, FETÖ'nün firari hakim ve savcılarıyla yapmış olduğunuz halı saha maçları ile ilgili açıklamalarınızı net olarak anlayamadım. Diğer başka takımların, başkan ve yöneticileri neden böyle bir maç yapmadı da siz yaptınız?

3- Sayın Yıldırım, bu son dönemdeki Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'ndaki değişikliklerden rahatsızım diyorsunuz... Peki sayın Şekip Mosturoğlu telefonda, "Tahkim 6-1 bizde. Disiplin 4-3 bizde" dediğinde diğer kulüpleri hiç düşünmediniz mi?

4- Sayın başkan, sosyal medyada bir fotoğraf gördüm. Ömer Çavuşoğlu, FETÖ ile birlikte... Çavuşoğlu'ndan savunma isteyecek misiniz?

1980 yılındaki darbeyi yaşamışsınızdır. Daha önce yaşadığınız tecrübeye göre 15 Temmuz'u nasıl yorumluyorsunuz?

17 yaşındaydım... Ümit Milli maçı vardı ve biz Romanya'daydık. Bir hafta sonra Türkiye'ye giriş yaptık, hatta Edirne sınır kapısında çok zorluk çekmiştik. Çok kötü ve zor günler geçirdi bu ülke. Bugün böyle bir girişim içerisinde bulunmak ihanetten başka bir şey değildir. En güzel cevabı yine halk verdi. Tankın önüne yatmak, kurşuna siper olmak sadece bir Türk evladının yapabileceği bir eylemdir. Bu FETÖ Terör Örgütü'ne mensup ve destek veren kişiler kadar hain, şerefsiz, vatan haini var mı! Sen insanlara kurşun yağdıracak bomba atacaksın. Sorarım o zaman siz nasıl bir Müslüman cemaat geçinen hain teröristlersiniz?

15 Temmuz terör saldırısından sonra 'Bu bir oyun' dediler. Bunu konuşanlara cevabın ne olur?

Evet, 'Bu bir oyun' diyenler oldu. Bunun neresi oyun. Sen meclisi bombala, halka ateş et... Bunun neresi oyun! Bu hainliği bilgisayar oyunuyla karıştırmayın. Bu oyun değil ey Türk halkı bu darbenin, terörizmin ta kendisi. Tehlike hala var. Çünkü bunlar kendilerini deşifre etmiyorlar. Hala içimizdeler bunu da biliyorum. Bir an önce bu hainler hakkında kim ne biliyorsa Allah rızası için, herkese sesleniyorum gelin anlatın. Devletimizin bu hainliği çökertmesi için siz de taşın altına elinizi koyun.

Meydanlardaki hava nasıldı?

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci var. Geçtiğimiz günlerde kendisiyle bir araya geldik ve 248 şehit verdiğimiz o gecede 79 AK Parti teşkilatından kardeşimiz şehit olmuş. Ayrıca Selim Bey'i de tebrik ediyorum o 15 Temmuz gecesi MHP İl Başkanı'nı telefonla arayıp MHP Gençlik Kolları ile birlikte meydanlara davet etmiş, kendisi de teşrif etmiş ve birlikte tek yürek olup halkın içerisinde yer almışlar.

Demek ki, yeri geldiğinde yöneticiler halkına sahip çıkıyorlar.