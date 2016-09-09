ISSF'de şampiyonluk!

İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) 4. Halter Şampiyonası'nda Türk Kadın Milli Takımı, şampiyon oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, Ürdün'ün başkenti Amman'da sona eren şampiyonada Türkiye'nin kadınlarda birinci, erkeklerde ise ikinci sırada yer aldığı bildirildi.

Şampiyonanın son gününde podyuma çıkan Türk sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Bu sonucun ardından milliler şampiyonayı 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

Son gün müsabakalarında erkekler 105 kiloda İbrahim Arat ve +105 kiloda Resul Elvan altın madalyaya uzanan isimler oldu. Ayrıca, erkekler 69 kiloda Ahmet Turan Okyay ve 85 kiloda Turgay Besler gümüş, erkekler 77 kiloda Sadrettin Gedik ise bronz madalya kazandı.