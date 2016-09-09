Milli halterci Muratlı'dan dünya rekoru!

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda halter 41 kg'da mücadele eden Nazmiye Muratlı, 104 kilo ile altın madalya kazanırken, dünya rekoru da kırdı

Brezilya'nın Rio de Janerio kentindeki oyunlarınhalter kategorisinde 41 kg'da Türk sporcu Nazmiye Muratlı podyuma çıktı. Milli halterci, 104 kg kaldırarak altın madalya kazanırken, dünya rekorunun da sahibi oldu.

Nazmiye ayrıca, Paralimpik'te üst üste altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak da tarihe geçti.

Ülkemize daha önce judoda 48 kiloda Ecem Taşın bronz madalya kazandırırken, ikinci madalya da Nazmiye Muratlı'dan altınla geldi.

Öte yandan Rio Paralimpik Oyunları'nda, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Japonya'yı 65-49'luk skorla mağlup etti.

SPOR BAKANI KILIÇ, MİLLİ HALTERCİ NAZMİYE MURATLI'YI TEBRİK ETTİ



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda halterde altın madalya kazanan Nazmiye Muratlı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"2016 Rio Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde milli sporcularımızdan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Halterde Kadınlar 41 kiloda mücadele eden Nazmiye Muratlı, kaldırdığı 104 kilo ile hem Paralimpik hem de Dünya Rekoru kırdı ve bu muhteşem derecesiyle altın madalya kazandı. Milli sporcumuz, 2012 Londra'dan sonra bir kez daha altın madalya kazanarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Ay Yıldızlı Bayrağımızı göndere çeken Nazmiye Muratlı'yı tebrik ediyor, oyunlarda mücadele edecek diğer sporcularımıza başarılar diliyorum."