Şahika Ercümen, şehit çocuklarıyla bir araya geldi

İzmir'de bir firmanın "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkalım" sloganı ile başlattığı proje kapsamında serbest dalışta dünya rekortmeni Şahika Ercümen şehit çocuklarıyla buluştu

Serbest dalışta dünya rekortmeni Şahika Ercümen, İzmir'de bir firmanın "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkalım" sloganı ile başlattığı proje kapsamında şehit çocuklarıyla buluştu.

Globe Stone Dünya Taş AŞ'nin "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkalım" sloganı ile başlattığı ve "Turkuaz'ın çocukları" ismini verdiği proje kapsamında şehit çocukları Urla'da rekortmen sporcu Şahika Ercümen'le bir araya geldi. Çocuklara deneyimlerini aktaran başarılı sporcu, daha sonra katılımcılarla havuzda bazı etkinlikler gerçekleştirdi.

Şahika Ercümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü etkinliğin kendileri için çok anlamlı ve değerli olduğunu, şehitlerin emaneti çocuklarla bir arada olduklarını söyledi.

Amaçlarının güzel ve keyifli bir gün geçirmek olduğunu kaydeden Ercümen, şöyle konuştu:

"Gün boyunca havuzda beraber nefesimizi tutacağız, bazı küçük nefes çalışmaları yapacağız. Benim için dalışların yanında çok anlamlı bir proje. Bu projenin elçisi olmak bana gurur veriyor. Rekorlar çok motive edici, bunun parçası olabilmek de insan hayatında çok değerli. Şimdi varsak onların sayesinde varız, şehitlerimize minnettarız. Bu projeyle çocuklarımıza hayatları boyunca maddi manevi destek sağlayacak ana sponsorumuzun yaptığı proje çok kıymetli. Dilerim diğer firmalara da örnek olur."

Şirket yöneticisi Önder Öztunalı da projelerinin uzun soluklu olduğunu, proje dahilinde ilkokul 2'de okuyandan üniversite mezunu olanlara kadar bir çok gencin bulunduğunu söyledi.

Daha yolunda başında olduklarını kaydeden Öztunalı, "Biraz doğaçlama gidiyoruz, projeyi kalpten yapıyoruz. Bu projenin en önemli farkı, illa ki maddi bir parçası var, çocuklarımıza farklı desteklerde bulunacağız ama asıl odaklandığımız yer çocukların her birine gönüllülerden oluşan abi ağabey şeklinde danışanlar bularak onların hayatında yer almalarını istiyoruz." diye konuştu.

İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hatice İşbilen ise Ramazan ayından itibaren başlayan projenin çok iyi şekilde ilerlediğini, bugün de Şahika Ercümen'le bir arada olduklarını söyledi. Bu projenin diğer firmalara örnek teşkil edeceğine inandığını kaydeden İşbilen, "Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmalıyız. Onların sevgiye ihtiyacı var." dedi.

Ege Üniversitesi'nde öğretimine devam eden şehit çocuklarından Kasım Koçak, kendilerine sağlanan maddi ve manevi desteğin çok önemli olduğunu ancak maddi destekten ziyaden manevi olarak yanlarında yer almalarının kendilerini rahatlattığını söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencisi Çağlayan Öztürk de böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı çok memnun olduklarını kaydetti.

Gazi Yıldırım da her çocuğun spor yapması gerektiğini ve spor yapanlara destek olunması gerektiğini belirterek, "Şehit çocukları olarak çok mutluyuz, aile ortamı oluştu." dedi.