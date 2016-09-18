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İpek Soylu ikinci oldu

  • AA
  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 12:11
İpek Soylu ikinci oldu
İpek Soylu ikinci oldu

İpek Soylu, ITF Zhuhai Kadınlar Turnuvası'nın finalinde, Belaruslu Govortsova'ya 2-0 mağlup oldu

Milli çi İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından 'in Zhuhai kentinde düzenlenen kadınlar turnuvasının tekler finalinde karşılaştığı Belaruslu Olga Govortsova'ya 2-0 yenildi.

Çin'in Zhuhai kentinde organize edilen 50 bin dolar ödüllü, sert kort turnuvasının tekler finalinde, sıralamasının 185. basamağındaki İpek Soylu ile dünya 268 numarası Olga Govortsova karşılaştı.

Eski dünya 35'incisi Govortsova, 6-1 ve 6-2'lik setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

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