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Kübalı voleybolculara den hapis cezası!

  • SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 12:22 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 12:23
Kübalı voleybolculara tecavüzden hapis cezası!
Kübalı voleybolculara tecavüzden hapis cezası!

Kübalı 5 voleybolcu hakkında, bir kadına ettikleri sebebiyle hapis cezası verildi.

Dünya sporunu sarsan '' skandalında karar verildi. Kübalı 5 voleybolcu hapis cezası aldı.

Geçtiğimi aylarda, 'da düzenlenen bir turnuva sırasında Finli bir kadına tecavüz ettikleri suçlaması ile gözaltına alınan Kübalı voleybolculardan 5 tanesi hapis cezası aldı. Takım kaptanı Rolando Cepeda Abreu ile birlikte Abrahan Alfonso Gavilan, Ricardo Calvo Manzano ve Osmany Mestre 5 yıllık hapis cezası aldı.

Bir diğer suçlu Luis Sosa Sierra ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dariel Albo Miranda ise suçsuz bulunarak serbest bırakıldı.

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