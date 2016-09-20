Kübalı voleybolculara tecavüzden hapis cezası!

Kübalı 5 voleybolcu hakkında, bir kadına tecavüz ettikleri sebebiyle hapis cezası verildi.

Dünya sporunu sarsan 'tecavüz' skandalında karar verildi. Kübalı 5 voleybolcu hapis cezası aldı.

Geçtiğimi aylarda, Finlandiya'da düzenlenen bir turnuva sırasında Finli bir kadına tecavüz ettikleri suçlaması ile gözaltına alınan Kübalı voleybolculardan 5 tanesi hapis cezası aldı. Takım kaptanı Rolando Cepeda Abreu ile birlikte Abrahan Alfonso Gavilan, Ricardo Calvo Manzano ve Osmany Mestre 5 yıllık hapis cezası aldı.

Bir diğer suçlu Luis Sosa Sierra ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dariel Albo Miranda ise suçsuz bulunarak serbest bırakıldı.

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