Nadal ve Mo Farah'a doping suçlaması

"Fancy Bear" adlı Rus bilgisayar korsanlarının doping kullandığını iddia ettiği sporcular arasına Nadal ile Mo Farah da dahil oldu

Rus bilgisayar korsanlarının (hacker) doping kullandığını iddia ettiği dünyaca ünlü sporcular arasına İspanyol tenişçi Rafael Nadal ve Büyük Britanyalı atlet Mo Farah da eklendi.

"Fancy Bear" olarak da bilinen "Tsar Team" adlı grup, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından sporcuların sağlık bilgilerinin saklandığı verilere düzenlediği siber saldırıların ardından ele geçirdiği sağlık raporlarını yayımlamaya devam ediyor.

Doping kullandığı iddia edilen son sporcular listesinde, aralarında kariyerinde 14 grand-slam şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile 5 bin ve 10 bin metrede dünya ve olimpiyat şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı atlet Mo Farah'ın yer aldığı 10 ülkeden 26 isme yer verildi.

Sporcular arasında, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Büyük Britanyalı golfçü Justin Rose ile iki olimpiyat ve üç dünya şampiyonluğu bulunan dünyanın bir numaralı kadın kürekçisi aynı ülkeden Helen Glover da dikkati çekti.

Raporlarda, doping kullandığı iddia edilen sporcuların, söz konusu maddeleri sağlık sorunları gerekçeleriyle kullandığı belirtiliyor.

WADA'nın internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Rio 2016 Olimpiyatları'na katılan sporcuların sağlık bilgilerinin saklandığı verilere düzenlenen siber saldırıların ve yayımlanan belgelerin ciddiye alındığı ve güvenlik sorununun sona ermesi adına gereken çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

FARAH VE NADAL DAHA ÖNCE DE SUÇLANMIŞTI

Büyük Britanyalı Mo Farah hakkında doping iddiaları, ilk olarak geçen yıl ortaya çıkmıştı. 33 yaşındaki sporcunun antrenörleri Alberto Salazar ve Jama Aden, sporcunun iki kez sağlık amacıyla yasaklı madde kullandığını ve bunun yetkililer tarafından bilindiğini söylemişti. Farah ise astım nedeniyle bir kez tedavi amaçlı madde kullandığını ifade etmişti.

Eski Fransa Sağlık ve Spor Bakanı Roselyne Bachelot ise geçen mart ayında yaptığı açıklamada, Nadal'ı doping yapmakla suçlamıştı.

İspanyol tenisçinin sakatlığından daha kısa sürede kurtulmak adına doping içerikli madde kullandığını kaydeden Bachelot, "Nadal'ın bir süre kortlardan uzak kaldığı meşhur sakatlığını biliyoruz. Bir kontrolde pozitif çıkmıştı ve bunu sakatlık mazeretiyle örttü." şeklinde konuşmuştu. Nadal ise iddiayı yalanlayarak hakkını yasal yollardan aramak için gerekli işlemleri başlatacağını duyurmuştu.

SPORCU SAYISI 66'YA YÜKSELDİ

Fancy Bear tarafından yayımlanan son listenin ardından doping kullandığı iddia edilen sporcu sayısı ise toplamda 66'ya yükseldi.

Listede daha önce, ABD'li dünyaca ünlü tenisçiler Serena ile Venus Willams kardeşler, 2 kez Wimbledon Tenis Turnuvası şampiyonluğu yaşayan Çek Petra Kvitova, cimnastikçi Simone Biles, İngiliz bisikletçiler Chris Froome ve Bradley Wiggins gibi sporcular dopingle suçlanmıştı.