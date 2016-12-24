Hentbol Takımı Uşak’a, Güreş Takımı Afyon’a uğurlandı

Bilecik’te Gençlik ve Spor Hizmetleri tarafından Hentbol Takımı Uşak’a, Güreş Takımı ise Afyon’a uğurlandı.

İlk olarak 23-25 Aralık tarihleri arasında Uşak'ta düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup Müsabakalarında Bilecik'i temsilen Hentbol takımı müsabakalara katılacak. Sporcular 10 ilin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Hentbol müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek. Ardından Türkiye Güreş Federasyonu 2016-2017 faaliyet programında yer alan Küçükler 2. Lige yükselme müsabakaları 24-25 Aralık tarihleri arasında Afyon'da düzenlenecek olup Bilecik'i temsilen Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Güreş takımı müsabakalara katılacak olup 40 ilin 60 kulübün katılımıyla gerçekleştirilecek olan Güreş müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek.



Müsabaka öncesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız sporculara katılacakları müsabakalarda başarılar dileyerek takımları Uşak'a ve Afyon'a uğurladı.

