TEB Ankara Cup'ta şampiyon Jorovic

Ankara Tenis Kulübü'nün ev sahipliğinde 17-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen TEB Ankara Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda heyecan tekler finaliyle sona erdi.

Bu sene altıncısı yapılan toplam 50 bin dolar ödüllü organizasyonun iki eski şampiyonunu buluşturan finalinde Rus Vitalia Diatchenko'yu yenen Sırp raket Ivana Jorovic, Ankara'da peş peşe ikinci zaferini kutladı.



Bir önceki gün 1 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka karşısında üç maç puanından dönüp galibiyete uzanan 19 yaşındaki Jorovic, geçen seneki yüzleşmelerinde mağlup ettiği Diatchenko'ya yine şans tanımadı. 1 saat 41 dakika süren ve dolu tribünler önünde oynanan mücadeleyi 6-4, 7-5'lik setlerle kazanan Jorovic, TEB Ankara Cup'ta 2015'ten sonra 2016'da da zirveye çıktı.



Kariyerinin 10. ITF tekler şampiyonluğunu elde eden Jorovic ve finalist Diatchenko'ya ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile Ankara Tenis Kulübü Başkanı Ergin Fikirmen verdi.