Engelli annenin azmi, Avrupa şampiyonluğunu getirdi

İki çocuk annesi bedensel engelli sporcu Emine Seçkin, ev ve işinden arta kalan zamanlarda uğraştığı badmintonda Avrupa şampiyonu oldu

Evli ve iki çocuk annesi bedensel engelli sporcu Emine Seçkin, ev ve işinden arta kalan zamanlarda çalıştığı badmintonda başarılarıyla adından söz ettiriyor.

İki yaşındayken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kalan 35 yaşındaki Emine Seçkin, engeline rağmen hayata küsmedi.

Spora basketbolla başlayan ve uzun süre tekerlekli sandalye basketbolu oynayan Emine, bazı sebeplerden dolayı bu sporu bıraktı. Emine, daha sonra 2010 yılında Bedensel Engelliler Badminton Milli Takım Antrenörü Ahmet Bozdam'ın yönlendirmesiyle badmintona başladı.

Branşın getirdiği çeşitli sıkıntılara rağmen yılmayan Emine, uluslararası alanda başarılar elde etmeye başladı. Engeline rağmen hem kamu kurumunda çalışan hem de evde iki çocuğuyla ilgilenen Emine, badmintonda elde ettiği derecelerle dikkati çekiyor.

"EVDE ANNEYİM, SALONDA ŞAMPİYON"

Milli sporcu Emine Seçkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bedensel engelli olduğunu ancak insanların önce kafasındaki engeli kaldırması gerektiğini söyledi.

Engelli olmasına rağmen bir kamu kurumunda çalıştığını, ayrıca spor yaptığını belirten Emine, şöyle konuştu:

"İki çocuğum var. Engelli olmama rağmen evde anneyim, salonda şampiyon. İşimden ve çocuklarımdan arta kalan zamanlarda spor yapıyorum. Buna rağmen dünya sıralamasında ikinci sıradayım. Spor, birilerine bir şeyler göstermenin ve kendini ifade edebilmenin en güzel aracı. Badminton benim hayatıma çok şey kattı. Biri bir şey söylediği zaman oturup ağlayan biriydim ama şimdi spor yaparak, kendime olan güvenim bir kat daha arttı."

"ALLAH'IM, OLİMPİYATLARIN HAVASINI ALMADAN CANIMI ALMA"

Emine, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlandıklarını dile getirdi.

Haftada sadece iki gün antrenman yapabildiklerini, bunun ciddi anlamda sıkıntı olduğunu aktaran Emine, şöyle devam etti:

"Rakiplerimiz haftada 4-5 gün antrenman yapıyor. Amatör branşlar; futbol, basketbol ve voleybol gibi ilgi görmüyor. Düzenli ve sistemli bir şekilde çalışırsak, olimpiyatlara kota alabileceğimizi düşünüyorum. Olimpiyatlara kadar turnuvalarımız var. Kota alabilmemiz için o turnuvalara katılmamız lazım. En büyük hayallerimden birisi olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Her gün 'Allah'ım lütfen olimpiyatların havasını bir kere almadan benim canımı alma.' diye dua ediyorum."

İSVİÇRE'DEKİ AVRUPA ŞAMPİYONASI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Emine Seçkin, ilk uluslararası deneyimini 2010'da İsviçre'deki Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığını belirtti.

Şampiyonaya 4 kadın sporcu katıldığını ve yarışlar sonunda son sırada yer aldığını anlatan Emine Seçkin, şunları kaydetti:

"Bu benim ciddi anlamda zoruma gitti. Hem bu ülkenin bayrağını taşıyacaksınız hem de sıradan bir ülkeye yenileceksiniz. Bu durum benim için acı oldu. Daha sonra hocamın yanına gittim, 'size söz veriyorum, her gittiğim turnuvadan madalyayla döneceğim.' dedim. Daha sonra 2011 yılında Guatemala'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandım. İsviçre benim için dönüm noktası oldu. Daha sonra 2012'de Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü, 2013'te yine Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldum. 2014'de İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ilk altın madalyamı kazandım. 2015 Dünya Şampiyonası'nda üçüncü ve son olarak Hollanda'daki Avrupa Şampiyonası'nda tek kadınlarda altın madalya elde ettim."

"ŞAMPİYONLUĞU TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ"

Antrenör Celalettin Kamber de Emine Seçkin ile 6 yıldır çalıştıklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Emine çok azimli bir sporcu. O kadar olumsuz şartlara rağmen kendine güveniyor. Antrenmanlara sürekli geliyor. Emeğinin karşılığını fazlasıyla alıyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na sıkı şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah şampiyonluğu Türkiye'ye getireceğiz."