Değişim başladı

“Hiçbir sıkıntıdan kaçmadık. Olimpiyatlardan sonra federasyonlara seslendik ve delege listelerinin 3’te 2’si değişti. Birçok branşta da değişim sürecek.”

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2016 yılını değerlendirdi... Bu yılın en büyük spor olayının Rio Olimpiyatları olduğunu belirten Bakan Kılıç, "Beklediğimiz bazı başarılar vardı, onları elde edemedik. Daha iyisine ulaşmak için gece gündüz çalışacağız. Rio Olimpiyatları'nın ardından federasyonlara seslenerek, 'Herkes şapkasını önüne koysun' dedim. Bazıları bunu yapmadı ama onlar şu anda görevde değil. Dolayısıyla delegeler bizi anlamış. Yönetim kurulu listelerine baktığımızda 700 küsur üyenin neredeyse 3'te ikisinin, yani 450'ye yakınının değiştiğini görüyoruz. Birçok branşta yenilikler devam edecek" dedi. Bakan Kılıç, 2017 için ise şunları söyledi: "2017'de tüm ülkeye 'huzur' diliyorum. Birbirimize olan inancımızın ve kenetlenmenin en üst seviyeye çıktığı bir yıl olmasını istiyorum."