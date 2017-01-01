2017 spor takvimi

2-14 OCAK
DAKAR RALLİSİ
Dünyanın en zorlu rallisi olarak kabul edilen Dakar Rallisi, 2 Ocak'ta Paraguay'ın Asuncion şehrinde başlayıp Bolivya ve Şili'den geçtikten sonra Arjantin'in Buenos Aires kentinde 14 Ocak'ta son bulacak.
14 OCAK - 5 ŞUBAT
AFRİKA KUPASI
Türki ye'den de birçok futbolcunun katılmasının beklendiği Afrika Uluslar Kupası bu sene Gabon'da düzenleniyor.
16 - 29 OCAK
AVUSTRALYA AÇIK
Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık 16 Ocak'ta start alacak. Sakatlığı nedeniyle 2016'nın ikinci yarısını pas geçen Federer'in kortlara nasıl döneceği merak konusu.
11 - 18 ŞUBAT
EY OF 2017 ERZURUM
2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, bu yıl ülkemizin en önemli kış spor merkezlerinden Erzurum'da düzenlenecek ve 1 hafta sürecek.
19 ŞUBAT
NBA ALL STAR MAÇI
Dünyanın en iyi basketbolcularının forma giydiği NBA'de en büyük yıldızları bir araya getiren All-Star hafta sonu etkinlikleri, bu yıl New Orleans'ta gerçekleştirilecek.
26 MART
FORMULA 1 AVUSTRALYA GP
Formula 1'de 2017 sezonunun başlangıcı, bir klasik olarak Avustralya Grand Prix'si ile olacak. Son şampiyon Nico Rosberg'in emekli olması sonrası F1'de kartlar yeniden dağıtılacak.
19 - 21 MAYIS
EUROLEAGUE FİNAL FOUR
Euro league 'in en iyi 4 takımını karşı karşıya getiren, marka organizasyonu Final-Four, 2017'de İstanbul'da düzenlenecek.
24 MAYIS
AVRUPA LİGİ FİNALİ
Avrupa futbolunun 2 numaralı kupasında final, bu sezon İsveç'in Stockholm kentinde oynanacak. Turnuvada Türkiye'nin şu anda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor olmak üzere 3 temsilcisi bulunuyor.
28 MAYIS - 11 HAZİRAN
ROLAND GARROS
Sezonun ikinci Grand Slam'i olan Fransa Açık yani Roland Garros, Maria Sharapova'nın 15 aylık aradan sonra kortlara dönüşüne şahitlik edecek. Rus sporcu tüm hazırlıklarını bu prestijli turnuva için yapıyor.
3 HAZİRAN
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ
Dünyadaki futbolseverlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi finaline Galler'in Cardiff şehrindeki Milenyum Stadyumu ev sahipliği yapacak. Finalin tarihi ise 3 Haziran..
17 HAZİRAN - 2 TEMMUZ
KONFEDERASYON KUPASI
Dünya Kupası'nın provası anlamını taşıyan Konfederasyon Kupası, 17 Haziran'da Rusya'da başlayacak. Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'le turnuvada boy göstermesi bekleniyor.
1 - 23 TEMMUZ
FRANSA BİSİKLET TURU
Dünyanın en prestijli bisiklet turu konumundaki Tour de France, 1 ila 23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
3 - 16 TEMMUZ
WİMBLEDON TEN İS TURNUVASI
Tenist e sezonun üçüncü Grand Slam'i olan Wimbledon'da yıldız sporcular, adlarını tenis tarihine kazımak için mücadele verecek.
31 AĞUSTOS - 17 EY LÜL
AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI
Avrupa 'nın en iyi basketbol milli takımları, kıtanın en iyisi olabilmek için 31 Ağustos'ta buluşacak. 12 Dev Adam'ın da mücadele edeceği grup aşamasına İstanbul, Tel Aviv, Cluj ve Helsinki'nin ev sahipliği yapacağı turnuvanın eleme bölümü Sinan Erdem Salonu'nda yapılacak.
5 KASIM
NEW YORK MARATONU
Dünyanın en gözde maratonu konumundaki New York Maratonu, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek.