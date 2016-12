2017 spor takvimi

2-14 OCAK

DAKAR RALLİSİ

Dünyanın en zorlu rallisi olarak kabul edilen Dakar Rallisi, 2 Ocak'ta Paraguay'ın Asuncion şehrinde başlayıp Bolivya ve Şili'den geçtikten sonra Arjantin'in Buenos Aires kentinde 14 Ocak'ta son bulacak.



14 OCAK - 5 ŞUBAT

AFRİKA KUPASI

Türki ye'den de birçok futbolcunun katılmasının beklendiği Afrika Uluslar Kupası bu sene Gabon'da düzenleniyor.



16 - 29 OCAK

AVUSTRALYA AÇIK

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık 16 Ocak'ta start alacak. Sakatlığı nedeniyle 2016'nın ikinci yarısını pas geçen Federer'in kortlara nasıl döneceği merak konusu.



11 - 18 ŞUBAT

EY OF 2017 ERZURUM

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, bu yıl ülkemizin en önemli kış spor merkezlerinden Erzurum'da düzenlenecek ve 1 hafta sürecek.



19 ŞUBAT

NBA ALL STAR MAÇI

Dünyanın en iyi basketbolcularının forma giydiği NBA'de en büyük yıldızları bir araya getiren All-Star hafta sonu etkinlikleri, bu yıl New Orleans'ta gerçekleştirilecek.



26 MART

FORMULA 1 AVUSTRALYA GP

Formula 1'de 2017 sezonunun başlangıcı, bir klasik olarak Avustralya Grand Prix'si ile olacak. Son şampiyon Nico Rosberg'in emekli olması sonrası F1'de kartlar yeniden dağıtılacak.



19 - 21 MAYIS

EUROLEAGUE FİNAL FOUR

Euro league 'in en iyi 4 takımını karşı karşıya getiren, marka organizasyonu Final-Four, 2017'de İstanbul'da düzenlenecek.



24 MAYIS

AVRUPA LİGİ FİNALİ

Avrupa futbolunun 2 numaralı kupasında final, bu sezon İsveç'in Stockholm kentinde oynanacak. Turnuvada Türkiye'nin şu anda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor olmak üzere 3 temsilcisi bulunuyor.



28 MAYIS - 11 HAZİRAN

ROLAND GARROS

Sezonun ikinci Grand Slam'i olan Fransa Açık yani Roland Garros, Maria Sharapova'nın 15 aylık aradan sonra kortlara dönüşüne şahitlik edecek. Rus sporcu tüm hazırlıklarını bu prestijli turnuva için yapıyor.



3 HAZİRAN

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

Dünyadaki futbolseverlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi finaline Galler'in Cardiff şehrindeki Milenyum Stadyumu ev sahipliği yapacak. Finalin tarihi ise 3 Haziran..



17 HAZİRAN - 2 TEMMUZ

KONFEDERASYON KUPASI

Dünya Kupası'nın provası anlamını taşıyan Konfederasyon Kupası, 17 Haziran'da Rusya'da başlayacak. Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'le turnuvada boy göstermesi bekleniyor.



1 - 23 TEMMUZ

FRANSA BİSİKLET TURU

Dünyanın en prestijli bisiklet turu konumundaki Tour de France, 1 ila 23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.



3 - 16 TEMMUZ

WİMBLEDON TEN İS TURNUVASI

Tenist e sezonun üçüncü Grand Slam'i olan Wimbledon'da yıldız sporcular, adlarını tenis tarihine kazımak için mücadele verecek.



31 AĞUSTOS - 17 EY LÜL

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI

Avrupa 'nın en iyi basketbol milli takımları, kıtanın en iyisi olabilmek için 31 Ağustos'ta buluşacak. 12 Dev Adam'ın da mücadele edeceği grup aşamasına İstanbul, Tel Aviv, Cluj ve Helsinki'nin ev sahipliği yapacağı turnuvanın eleme bölümü Sinan Erdem Salonu'nda yapılacak.



5 KASIM

NEW YORK MARATONU

Dünyanın en gözde maratonu konumundaki New York Maratonu, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek.