2017'de Türkiye'de 27 organizasyon var

Türkiye, 2017 yılında basketboldan tekvandoya, atletizmden, kış sporlarına birçok branşta uluslararası 27 organizasyona ev sahipliği yapacak. Bunlar içinde en önemlileri ise 11-18 Şubat'ta Erzurum'da düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017). Samsun'un ev sahipliğini yapacağı 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları (Deaflympics 2017) da 18-30 Temmuz tarihlerinde organize edilecek.



AY AY ORGANİZASYON LİSTESİ

ŞUBAT: 5 Şubat : 12 Şubat Kurtuluş Uluslararası Güreş Turnuvası (K.Maraş) 6-9 Şubat : Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası (Antalya) 10-14 Şubat : Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Antalya) 11-18 Şubat : Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (Erzurum) 27 Şubat : Balkan Atletizm Salon Şampiyonası (İstanbul)



MART: 4 Mart : Avrupa Yıldızlar Judo Kupası (Antalya) 4-5 Mart : Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Güreş Turnuvası (İstanbul) 10-12 Mart : Yaşar Doğu Uluslararası Güreş Turnuvası (İstanbul) 31 Mart -2 Nisan : Balkan Sürat Pateni Oyunları (Tekirdağ)



NİSAN: 6-9 Nisan : Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası (Antalya) 7-9 Nisan : Judo Grand Prix (Samsun) 18-23 Nisan : 53. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Bisiklet Turu 24-30 Nisan : TEB BNP Paribas İstanbul Kupası Kadınlar Tenis Turnuvası (İstanbul) 28-30 Nisan : Mahmut Atalay ve Yaşar Erkan Uluslararası Yıldızlar Güreş Turnuvası (İzmir)



MAYIS: 1-7 Mayıs : TEB BNP Paribas İstanbul Açık Erkekler Tenis Turnuvası (İstanbul) 19-21 Mayıs : THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali (İstanbul) 19-21 Mayıs : Uluslararası Genç Şampiyonlar Güreş Turnuvası (Antalya) 27-28 Mayıs : Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (ECCC) A Grubu Atletizm Yarışmaları (Mersin)



HAZİRAN: 6-11 Haziran : Okçuluk Dünya Kupası Antalya Ayağı



TEMMUZ: 15-16 Temmuz : Triatlon Avrupa Kupası Eğirdir Ayağı (Isparta) 23 Temmuz : 29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı (İstanbul)



AĞUSTOS: 31 Ağustos -17 Eyl ül: 2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası (Finlandiya, İsrail, Romanya, Türkiye)



EYLÜL: 30 Eylül-1 Ekim : Triatlon Avrupa Kupası Alanya Ayağı (Antalya)



EKİM: 7-15 Ekim : Avrupa Kulüpler Satranç Kupası (Antalya) 30 Ekim -5 Kasım : Uluslararası THY Açık Golf Turnuvası (Antalya)



KASIM: 12 Kasım : 39. Vodafone İstanbul Maratonu (İstanbul)



*Avrupa Karate Şampiyonası 'nın henüz yeri ve zamanı belli değil.