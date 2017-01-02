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2017'de Türkiye'de 27 organizasyon var

  • Giriş Tarihi: 2.1.2017
2017'de Türkiye'de 27 organizasyon var
2017'de Türkiye'de 27 organizasyon var

Türkiye, 2017 yılında basketboldan tekvandoya, atletizmden, kış sporlarına birçok branşta uluslararası 27 organizasyona ev sahipliği yapacak. Bunlar içinde en önemlileri ise 11-18 Şubat'ta Erzurum'da düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017). Samsun'un ev sahipliğini yapacağı 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları (Deaflympics 2017) da 18-30 Temmuz tarihlerinde organize edilecek.

AY AY ORGANİZASYON LİSTESİ
ŞUBAT: 5 Şubat : 12 Şubat Kurtuluş Uluslararası Güreş Turnuvası (K.Maraş) 6-9 Şubat : Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası (Antalya) 10-14 Şubat : Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Antalya) 11-18 Şubat : Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (Erzurum) 27 Şubat : Balkan Atletizm Salon Şampiyonası (İstanbul)

MART: 4 Mart : Avrupa Yıldızlar Judo Kupası (Antalya) 4-5 Mart : Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Güreş Turnuvası (İstanbul) 10-12 Mart : Yaşar Doğu Uluslararası Güreş Turnuvası (İstanbul) 31 Mart -2 Nisan : Balkan Sürat Pateni Oyunları (Tekirdağ)

NİSAN: 6-9 Nisan : Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası (Antalya) 7-9 Nisan : Judo Grand Prix (Samsun) 18-23 Nisan : 53. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Bisiklet Turu 24-30 Nisan : TEB BNP Paribas İstanbul Kupası Kadınlar Tenis Turnuvası (İstanbul) 28-30 Nisan : Mahmut Atalay ve Yaşar Erkan Uluslararası Yıldızlar Güreş Turnuvası (İzmir)

MAYIS: 1-7 Mayıs : TEB BNP Paribas İstanbul Açık Erkekler Tenis Turnuvası (İstanbul) 19-21 Mayıs : THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali (İstanbul) 19-21 Mayıs : Uluslararası Genç Şampiyonlar Güreş Turnuvası (Antalya) 27-28 Mayıs : Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (ECCC) A Grubu Atletizm Yarışmaları (Mersin)

HAZİRAN: 6-11 Haziran : Okçuluk Dünya Kupası Antalya Ayağı

TEMMUZ: 15-16 Temmuz : Triatlon Avrupa Kupası Eğirdir Ayağı (Isparta) 23 Temmuz : 29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı (İstanbul)

AĞUSTOS: 31 Ağustos -17 Eyl ül: 2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası (Finlandiya, İsrail, Romanya, Türkiye)

EYLÜL: 30 Eylül-1 Ekim : Triatlon Avrupa Kupası Alanya Ayağı (Antalya)

EKİM: 7-15 Ekim : Avrupa Kulüpler Satranç Kupası (Antalya) 30 Ekim -5 Kasım : Uluslararası THY Açık Golf Turnuvası (Antalya)

KASIM: 12 Kasım : 39. Vodafone İstanbul Maratonu (İstanbul)

*Avrupa Karate Şampiyonası 'nın henüz yeri ve zamanı belli değil.

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