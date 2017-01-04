Başakşehir’de çocuklara ücretsiz jimnastik eğitimi veriliyor

Başakşehir Spor Parkı’nda başlayan jimnastik eğitimlerine çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki gün verilen dersler 5-8 yaş arası kız çocuklarına veriliyor.

Başakşehir Belediyesi, Spor Parkları bünyesinde 5-8 yaş arası çocuklar için jimnastik branşı açtı. Başakşehir Spor Parkı'nda başlayan jimnastik eğitimlerine çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Başakşehir'de Altınşehir Spor Parkı, Güvercintepe Kadın Spor Merkezi, Şahintepe Spor Parkı, Bahçeşehir Spor Merkezi, Güvercintepe Spor Parkı, Başakşehir Spor Parkı, Kayaşehir Spor Parkı olmak üzere 7 spor parkı bulunuyor. Spor parklarında futbol, voleybol, basketbol, yüzme, tekvando, masa tenisi, okçuluk, kickboks ve daha birçok branşta eğitimi veriliyor.

Bedenin fiziksel yapısını güçlendirme, doğru duruş formu oluşturma ve geliştirmeye yönelik yapılan jimnastik sporu Başakşehir Spor Parkı'nda ücretsiz olarak veriliyor. Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki gün verilen dersler şimdilik

5-8 yaş arası kız çocuklarına veriliyor. Toplamda 27 öğrencisi olan jimnastik derslerinde yedek öğrencilerde kendilerine sıra gelmesini bekliyor.

ÇOCUKLARI JİMNASTİĞE YÖNLENDİRELİM!

Başakşehir Spor Parkı Jimnastik Antrenörü Gülcan Mutlu, küçük yaştaki çocuklarda jimnastiğin bütün branşların temeli olduğunu söyledi. Mutlu, şunları kaydetti: "Biz burada temel jimnastik olarak derslerimize taklalarla, duruşlarla başladık. Jimnastiğin duruşları dediğimizde aslında size üç beş duruş gibi gelebilir ama yaklaşık otuza yakın duruş vardır. Şuan ki derslerimizde bütün duruşları bitirdik. Dört ay içerisinde iyi denebilecek bir aşamaya geldik. Çocuklarımızla güle oynaya, ısınma hareketleri yaparak derslerimize başlıyoruz. Başakşehir'de jimnastiğe yönelim var. Özellikle kız çocuklarının yoğun ilgisi oldu jimnastik derslerimize. Birçok kişinin çocuğu jimnastiği hiç bilmiyordu fakat bu derslerden sonra durum değişti. Çocuklarımızın gelişimi, küçük motor büyük motor gelişimini iyi yönde etkiler. Çocuklarımızda duruş bozukluğu varsa düzeltir. Çocuklarımızın enerjilerini atmalarına yardımcı olduğundan onları jimnastiğe yönlendirelim."

