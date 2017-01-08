Başpehlivanlar, şehitler için kol bağladı

"Başpehlivanlar, şehitler için kol bağlıyor" sloganıyla, Türkiye'de ilk kez kapalı bir alanda düzenlenen yağlı güreş organizasyonunda, Recep Kara, Orhan Okulu'nun sırtını yere getirerek başpehlivan oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk kez kapalı alanda düzenlenen yağlı güreşlerde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, tüm güreşçilere başarılar diledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur da "Güreşlerin kışın oynanması için spor salonu inşa edeceğiz ve güreşler yıl boyu yapılabilecek." ifadesini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise bin yıllık bir geleneğe sahip yağlı güreşlerin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katkılarıyla ilk kez kapalı bir alanda ve kışın yapıldığını söyledi.

Yağlı güreşin 12 aya yayılması konusunda hem fikir olduğunu ifade eden Aydın, "Burada göle maya çalmış olacağız. Bu işi 12 aya yaymak istiyoruz. İller arasında ligler kurma hedefindeyiz. Güreşleri kış aylarında da yaparak, yağlı güreşleri Balkan ülkelerine ve dünyaya duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan kura çekimi sonrası müsabakalara geçildi.

Yarı finalde İsmail Koç'u yenen Recep Kara ile Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Orhan Okulu finale yükseldi. Çekişmeli geçen finalde 'başpehlivanlık' unvanını Recep Kara, kazandı. Güreşçiler, mücadelede elde ettikleri gelirleri şehit ailelerine bağışladı.