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Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda Bursa damgası

AA
  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 20:51
Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda Bursa damgası
Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda Bursa damgası

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Stiinta: 1 - Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8'li finallere yükseldi

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Romanya'nın Stiinta takımını 3-1 yendi.

İlk maçta da rakibini 3-1 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, adını 8'li finallere yazdırdı. Bursa temsilcisinin 8'li finallerdeki rakibi, Slavia EU Bratislava-UVC Holding Graz eşleşmesinde tur atlayan taraf olacak.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Konstantin Selın (Azerbaycan), Mirjana Galic (Bosna Hersek)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Gomes, İvana, Dora (Aylin-Ceren, Yaren, Merve, İkbal, Nuran, Nikalina)

Ştiianda Bacau: Perovic, Rogojinaru, Cazacu, Otasevic, Fales, Zburova, (Manu-Albu, Baltatu, Miclea, Radu)

Setler: 25-15, 25-17, 18-25, 25-23

Süre: 96 Dakika (21, 23, 24, 28)

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