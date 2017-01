Osmanlıspor-Beşiktaş maçının ardından iki takımın teknik direktörleri maç sonu açıklamalarında bulundu

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Beşiktaş'a 2 - 0 yenildikleri maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu.



"Maç öncesi favori Beşiktaş olmasına rağmen, müsabakanın içerisinde olmayı isteyen bir takım görüntüsü veren Osmanlısporlu oyunculara teşekkür ediyorum" diyen Akçay, ''Fiziksel veriler lehimize görünse de son vuruşlar ve taktik, beceri konusunda maçın sonucuna baktığımızda yeteri kadar başarılı olamadığımız gözleniyor. Gollerin klas vuruşlarla olması oyuncuları tebrik etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Tebrik ederim iyi vuruşlar oldu. Müsabakanın özellikle ikinci yarısında Beşiktaş üzerinde baskımızı kurmuş olmamıza rağmen gole giden yolları bulamadık. Beşiktaş takımı ustalık ve tecrübe ile bize bir üstünlük sağladı ve galip geldi. Tebrik ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalar da her iki takıma da başarılar diliyorum'' dedi



"Transfer süreci devam ediyor" diyen Mustafa Reşit Akçay, ''3. bölge eylemleri bütün futbolun kendi içerisinde zordur. Blok savunmalara karşı önlem almak için 4 veya 5 seçeneğiniz vardır. Burada da yaratıcı oyunculara ihtiyaç duyulur. Böyle bir oyuncularınız varsa çözüm üretirsiniz. Eğer size hareket alanı bırakmıyorsa bu sefer başka seçenekler ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla zorlandığımızı söyleyebilirim. Oyuncularımı kutluyorum. Eksiklikten söz edemem. Antrenörlük yaşantımda hiçbir zaman cezalı oyuncular ya da sakat oyuncularla alakalı arkasından konuşmadım, şimdi de konuşmayacağım. Sonuçta 25 kişilik oyuncu listemiz var. Bütün oyuncular bizim. Onun yerine oynayamıyorsa başarılı olamıyordur ya da beklemek zorunda kalıyordur, direk oyuncu değildir. Bu pozisyonlara hem oyuncularımız hem bizler bilerek bu hazırlıkları yaparız. Ama hiçbir zaman oyuncularımız arasında bir fark var diyemeyiz'' diye konuştu.







BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, Osmanlıspor'un yeni bir takım olmasına rağmen, iyi çıkış yaptığını belirterek, zor bir maç olacağını bildiklerini kaydetti.



Maça gelmeden önce saha ve hava koşullarının kötü olacağını düşündüklerini ifade eden Güneş, beklenilenden daha iyi bir tablo ile karşılaştıklarını anlattı. Kontrollü oyunlarının gayet iyi olduğunu ve oyun üstünlüğü sağladıklarını dile getiren Güneş, "Özellikle ikinci yarıdan sonra oyuna ağırlık koyduk. Onun dışından kontrol edip golü bulduktan sonra geride kalıp biraz hata yaptığımızı düşünüyoruz. Rakibe bir pozisyon vermedik ama savunmada kalıp öne destek olmadık. İkinci yarı başında rakip hamle yapmaya çalıştı. Daha sonra değişiklik yaparak oyuna da hakim olduk. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" diye konuştu.



Güneş, Antalya'da kamp sırasında yaptığı açıklamada "Yeni bir başlangıç için hazırlanıyoruz" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Evet doğru. Biz kendi işimize bakacağız, futbolu oynayacağız. Başı, sonu diye bir şey yok. Şimdi 17. Maçı yaptık ve kalan 17 maç var. Her maça çıkıp kazanmak istiyoruz. Zor bir yarış olacak. Rakipler iyi. Başakşehir zaten lider. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursa var. Ligin renkli olacağını düşünüyorum. Biz hiçbir rakibe bakmadan her müsabakayı çıkıp kazanmak istiyoruz. Bütün oyunculara aynı şeyi söylüyorum" şeklinde konuştu.







"OSMANLI MAÇINDA BİRAZ ÇEKİNDİĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Savunmada kaldıklarında hızlı çıkışlarda çok geride kaldıklarını vurgulayan Güneş, "Daha hücuma çıkıp, hem baskı yapıp hem hücumda pozisyon aramamız gerekirdi. Bunları düzelteceğiz. Büyük takımsak her sahaya çıktığımızda her rakibe karşı üstünlük sağlamak zorundayız. Bugün Osmanlı maçında biraz çekindiğimizi söyleyebilirim. Ndiaye ve Musa onlar için önemli oyuncular. Hücum aksiyonunda etkili olan oyuncular. Onların olmaması onlar için bir eksiklik. Ama bugün ki oyuncularımızın oyun kalitesinden çok oyun dikkatinin fazla olması bizim için sevindiriciydi. Bu maç bitti 38 puan aldık. 40 puanın üzerine çıkmamız lazımdı. Bunu telafi etmek istiyoruz. Geride olan hiçbir maçı kazanamayız onlar bitti. Gelecek olan maçları kazanmak durumdayız" değerlendirmesinde bulundu.







"HÜCUMDA DAHA ETKİLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Biz 1 hafta kendi sahamızda bozuk bir şekilde çalıştık. Bunun maça yansıdığını düşünüyorum" diyen Güneş, "Talisca dönüşten sonra hem Antalya'da hem de burada iyiydi. Ama daha iyi işleri yapması gerekiyor. Yetenekleri çok fazla iyi bir oyuncu. Babel de oyun anlayışı Ricardo ile beraber iki kenarı kapatma olarak çok iyiydiler. Hücumda daha etkili olmamız gerekiyor" dedi.



Quaresma'nın maçtan çıkarılması sırasında eldivenini çıkararak fırlatmasını değerlendiren Güneş, "Çıkarma şekli ve çıkardığı yer yanlış olabilir ama hatalı. Bunda bir niyet okumayacağım ama daha farklı çıkması gerekiyordu. Çıkma tarzı doğru değildi. Niye öyle yaptığını da soracağım. Çıktığı için mi, kart gördüğü için mi, iyi oynayıp oymadığı için mi bunları soracağım" ifadelerini kullandı.



Maç esnasında sakatlanan Gökhan Gönül ve Babel'in durumları hakkında bilgi veren Güneş, "Gökhan'ın dizinde, ötekinin bileğinde sakatlıkları maç içinde etkiledi ama bunun uzun süreli olmayacağını söyledi doktor. Bunun 2-3 gün sürmesini bekliyoruz" dedi.



Güneş, transfer iddialarına ilişkin ise, "Ben hep burada konuşuyorum, telefonla konuşmuyorum. Ağzımızdan bir sürü şeyler yazılıp çiziliyor doğru bulmuyorum. Hani derler ya 'algı operasyonu'. Her halde o yapılıyor. Transfer ile ilgili yönetimle görüşüyorum, onun dışında açıklama yapmadık. Daha önce konuşmuştum yeni bir şey yok. Elimizde bazı mevkilerdeki fazlalıkları yönetim değerlendirip karar verecektik. Bugün itibariyle çıkan oyuncular bunlardı. Bazı mevkilerdeki eksiklikleri siz de görüyorsunuz, ben de görüyorum. Futbolun güzelliği için herkes iyi niyetliyse bir araya gelelim konuşalım. Ama herkes başkalarını değil kendilerini değiştirsin. Bizde hep kendilerini korumaya alıp başkalarını değiştirmeye kalkıyor. Hatalarımız vardır olacaktır ama yeni hatalar yapmak istemiyorsak bir araya gelip sil baştan sıfırlamamız gerekir. Gerginlik istemiyoruz. Biz futbolun yok etme oyunu olmadığını tam tersine dostluğa, kardeşliğe, sevgiye katkı yaptığını düşünüyoruz" cevabını verdi.



Taraftarların maç içindeki dostane tavrını değerlendiren Güneş, "Çok güzel bir ambiyanstı. Hoşuma gitti. Bizim düşmanımız bu ülkenin birliğine, dirliğine zarar verenlerdir. Futbol bir oyundur, eğlencedir. Kavga etmeden oyunu oynamaya çalışacaksınız. Bunun da dostluğa katkı yaptığını düşünüyorum. Futbolun izlenebilmesi için daha güzel işler yapmamız gerekir. Biz bazen kendi rakibimizi düşman haline dönüştürüyoruz. O yüzden bugün ki ambiyans güzeldi. Oyun başında da o güzelliği gösterdiler. Bana göre örnek olarak bunların işlenmesi gerekiyor. Hep küfürler işleneceğine bunlar işlensin. Beşiktaş-Osmanlıspor'u bir kardeş takım olarak görmemiz gerekir" diye konuştu.





AHMET GÖKÇEK: MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ

Osmanlıspor Kurucu Başkanı Ahmet Gökçek, "Osmanlıspor tarafında önemli eksikler vardı. Onların yerine oynayan oyuncularımız elinden geleni yaptı. Dışarıdan bir seyirci olarak bu maçın hakkı beraberlikti" dedi.



Beşiktaş'ın bugün çok tedbirli oynadığını ifade eden Gökçek, "Yarı sahasından hiç çıkmadan oynadı. Kontrataklarla pozisyon bulmaya çalıştı. Beraberlik oyunun hakkıydı ama oradaki usta ayaklar skoru belirledi. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Aynı şekilde Osmanlıspor'a da başarılar diliyorum. Beşiktaş önemli bir deplasmandan 3 puan çıkarmayı bildi. Şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.



RYAN BABEL: "MUTLUYUM, İLK MAÇIMDA 3 PUAN ALDIK

"Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 yendikleri maç sonrası basın mensuplarına konuştu. Babel, şunları söyledi;



"Takım, kulüp ve taraftarlarımız için bu maça çok iyi hazırlındık. Zor maç olacağını biliyorduk. Özellikle zihinsel olarak çok iyi hazırlıklar yaptık. 90 dakika boyunca konsantrasyonu yüksek tuttuk. Tüm hafta boyunca bunu kendi aramızda konuştuk. Teknik ekiple de konuştuk. Doğrusunu söylemek gerekirse, biz daha kötü saha şartlarına hazırdık. En azından oynanabilir bir durumdaydı ve oynamaya çalıştık.''



Sakatlığına da değinen Babel, "Bileğim biraz döndü çok kötü gözükmüyor. İstanbul'da kesin durumu göreceğiz. Kariyerim boyunca, oynadığım farklı kulüplerde forvet pozisyonunda oynamayı öğrendim. O pozisyonda neler gerektiğini gayet iyi biliyorum. Ama, bir taraftan da kabul etmemiz lazım ki skorer bir oyuncu değilim.''