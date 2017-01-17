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Çağla'dan ilk turda veda

AA
  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 11:08
Çağla'dan ilk turda veda
Çağla'dan ilk turda veda

Fransız rakibi Oceane Dodin’e üç sette kaybeden Çağla Büyükakçay, yılın ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık’a birinci turda veda etti.

Sezonun birinci grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ilk tur mücadelesinde Fransız rakibi Oceane Dodin'e 2-1 yenilen Çağla Büyükakçay şampiyonaya veda etti.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, milli tenisçi Çağla Büyükakçay ile Fransız Oceane Dodin karşılaştı.

Çağla Büyükakçay, rakibine 5-7, 7-6 ve 2-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

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