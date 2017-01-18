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Fenerbahçe 8'li finallere yükseldi

DHA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 22:02 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 22:17
Fenerbahçe 8'li finallere yükseldi
Fenerbahçe 8'li finallere yükseldi

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final rövanş maçında, İsrail'in Hapoel Mate takımını 3-0 mağlup etti

Deplasmanda oynadığı ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, organizasyonda adını son 16 takım arasına yazdırarak, 8'li finallere kaldı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), Emmanouil Georgiadis (Yunanistan)

Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Ogulcan Yatgın, Metehan Baş, Oguzhan Karasu)

Hapoel Mate: Krasneusku, Sokolov, Ortiz, Goldrin, Guozdiv, Katzenelson (Weisman, Neviadomsky, Sela, Shtift)

Setler: 25-23, 25-20, 25-20

Süre: 77 dakika (29, 23, 25)

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