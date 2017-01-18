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Formula 1'in satılmasına onay çıktı!

AA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 23:45

Dünya Motor Sporları Konseyi, Formula 1 Dünya Şampiyonası ticari haklarının Liberty Media Şirketine satılmasını onayladı.

Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamada, İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan Dünya Motor Sporları Konseyinin, Formula 1'in Liberty Media'ya satılmasını oy birliğiyle onayladığını bildirildi.

Ayrıca, Formula 1 Grubu, FIA ve Liberty Media'nın, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın uzun dönemde gelişimi ve başarısı için iş birliğini hedefledikleri kaydedildi.

Formula 1 haklarının ABD'li Liberty Media Şirketine geçişinin mart ayında başlayacak yeni sezon öncesi tamamlanması bekleniyor.

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