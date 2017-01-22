Eski tüfekler rakip tanımıyor

Avustralya Açık’ta iki eski dünya 1 numarası fırtına gibi esiyor. Roger Federer’in Berdych’i elemesinden sonra Nadal da genç yetenek Zverev’i 5 sette geçti

Teniste sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ta mücadele tam gaz sürüyor. Tek erkeklerin 2 numarası Novak Djokovic'in elenmesinden sonra herkesin gözü kortların iki yaşlı kurduna çevrildi. 35 yaşındaki Roger Federer, 3'üncü turda Berdych'i 3 sette devirirken, Rafael Nadal da onu izledi. 30 yaşındaki İspanyol raket, kortların yeni yıldız adayları arasında gösterilen Alman Alexander Zverev'i 5 setlik muhteşem bir mücadeleden sonra 3-2 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Federer 4. turda 5 numaralı seribaşı Kei Nishikori ile bugün karşılaşacak. Nadal'ın rakibi ise 6 numaralı seribaşı Gael Monfils oldu.



RAONİC SİMON'A KARŞI ZORLANMADI

Üç numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic, Fransız Gilles Simon'u 6-2, 7-6, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti. 6 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils, Alman Kohlschreiber'i 6-3, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek Nadal ile eşleşti. 8 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem de Fransız Paire önünde 3-1 kazandı. Diğer maçlar: David Goffin (Belçika) (11) - Ivo Karlovic (Hırvatistan) (20): 3-0 (6-3, 6-2, 6-4), Roberto Bautista Agut (İspanya) (13) - David Ferrer (İspanya) (21): 3-1 (7-5, 6-7, 7-6, 6-4), Grigor Dimitrov (Bulgaristan) (15)- Richard Gasquet (Fransa) (18): 3-0 (6-3, 6-2, 6-4).