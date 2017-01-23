X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Buzda tarih yazdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Buzda tarih yazdılar

  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 10:02
Buzda tarih yazdılar
Buzda tarih yazdılar

Dünya 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman müsabakalarının finalinde Çin'i 2-1 yenen Türkiye, şampiyon oldu.

Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde düzenlenen şampiyonada, grubunda oynadığı 4 maçını da kazanan ay-yıldızlılar, finalde Çin'in rakibi oldu.

Çin karşısında maça iyi başlayan milliler, Hakan Salt'ın attığı golle ilk periyodu 1-0 önde tamamladı. 2. periyotta Yusuf Kars'ın golüyle farkı ikiye çıkaran milli takım, Ou Li'nin golüne engel olamayınca periyot 2-1 sonuçlandı. Final periyodunda iki takımın çabaları da gol getirmedi ve Türkiye, karşılaşmayı 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Milli takımın en genç ismi, Hakan Salt 7 gol ile turnuvanın en çok gol atan ikinci oyuncusu oldu.

Bu sonuçla Türkiye, 2. klasmana yükseldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.