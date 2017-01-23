Buzda tarih yazdılar

Dünya 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman müsabakalarının finalinde Çin'i 2-1 yenen Türkiye, şampiyon oldu.

Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde düzenlenen şampiyonada, grubunda oynadığı 4 maçını da kazanan ay-yıldızlılar, finalde Çin'in rakibi oldu.

Çin karşısında maça iyi başlayan milliler, Hakan Salt'ın attığı golle ilk periyodu 1-0 önde tamamladı. 2. periyotta Yusuf Kars'ın golüyle farkı ikiye çıkaran milli takım, Ou Li'nin golüne engel olamayınca periyot 2-1 sonuçlandı. Final periyodunda iki takımın çabaları da gol getirmedi ve Türkiye, karşılaşmayı 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Milli takımın en genç ismi, Hakan Salt 7 gol ile turnuvanın en çok gol atan ikinci oyuncusu oldu.

Bu sonuçla Türkiye, 2. klasmana yükseldi.