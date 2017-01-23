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Raonic ve Pliskova çeyrek finalde

AA
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 14:23
Raonic ve Pliskova çeyrek finalde
Raonic ve Pliskova çeyrek finalde

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Kanadalı Raonic, tek kadınlarda ise Çek Pliskova çeyrek finale yükseldi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Kanadalı Milos Raonic, tek kadınlarda ise Çek Karolina Pliskova çeyrek finale adını yazdırdı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya, tek erkekler ve kadınlarda 4. tur mücadeleleriyle devam edildi.

Dünya 3 numarası Raonic ile 13 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut mücadelesinde rakibini 7-6, 3-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenen Kanadalı sporcu, çeyrek finale çıktı.

Raonic çeyrek finalde Gael Monfils-Rafael Nadal maçının galibiyle eşleşecek.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, 22 numaralı seribaşı Avustralyalı Daria Gavrilova'yı 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Pliskova, çeyrek finalde Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'yle mücadele edecek.

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