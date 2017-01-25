Nadal yarı finale çıktı

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Nadal, Kanadalı Raonic'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Kanadalı rakibi Milos Raonic'i 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'taki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde 9 numaralı seribaşı Nadal, 3 numaralı seribaşı Raonic ile karşılaştı.

Biri Avustralya Açık'ta olmak üzere 14 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle Raonic'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Nadal bu galibiyetiyle, 2014 Fransa Açık şampiyonluğundan sonra ilk kez grand slam turnuvalarında yarı finale yükseldi.

İspanyol tenisçi, yarı finalde dünya 15 numarası Bulgar Grigor Dimitrov ile mücadele edecek.