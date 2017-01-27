Avustralya Açık'da dev final! Nadal-Federer...

Avustralya Açık yarı finalinde Rafael Nadal, Grigor Dimitrov'u 3-2 mağlup ederek finalde Roger Federer'in rakibi oldu.

Avustralya Açık Yarı Finali'nde Rafael Nadal, 15 numaralı seribaşı olan Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov ile karşı karşıya geldi. Rod Laver Arena'da oynanan mücadeleyi 9 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 3-2'lik skorla kazandı.

Rafael Nadal, ilk seti 6-3 kazandı. İkinci seti 7-5'lik skorla Dimitrov aldı. Üçüncü sette Rafael Nadal, tie-break sonucunda 7-6 kazandı. Dimitrov, maçı kaybetme noktasıan geldikten 4. seti tie-break ile 7-6 kazandı. Nadal, son sette 8. oyunda Dimitrov'un servisini kırarak büyük bir avantaj yakaladı ve bu avantajını kaybetmeyerek seti 6-4, maçı 3-2 kazanarak finale yükseldi.

Rafael Nadal, böylece finalde Roger Federer'in rakibi oldu.