Dopinge karşı erken uyarı sistemi geliyor!

Türkiye'nin sporda dopinge karşı mücadelesinde yeni bir dönem başlıyor. Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporcularda bilinçsiz ilaç kullanımından kaynaklanan dopingi önlemek için erken uyarı sistemini kurdu.

E-Nabız Kişisel Sağlık Sistemine entegre edilen yeni sistemde, sporcuların ilaç-gıda etkileşimleri ve doping etkisine neden olan çapraz etkileşim bilgilerine erişmeleri sağlanacak. Hekimlerin de faydalanacağı uygulama sayesinde, sporcuya ilaç reçete eden hekim, doping etkisi yapabilecek ilaç etkileşimleri hakkında sistem tarafından uyarılıyor.

Sağlık Bakanlığı sporcular için yeni bir elektronik uygulama geliştirdi. 4 milyon kişinin aktif olarak kullandığı e-Nabız sistemine sporcu sağlığı entegre edildi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, "Bu sayede bilinçsiz ilaç kullanımı ve ilaç-gıda etkileşimleri kaynaklı doping vakaları öngörülebilecek" dedi. Yeni sistem hakkında bilgi veren Birinci şunları kaydetti:

'YANLIŞLIKLA' DOPİNG ÇIKMAYACAK

Doping vakasıyla karşı karşıya kalan sporcuların büyük bir çoğunluğu bilinçsiz ilaç kullanımı sebebiyle bu sorunu yaşıyor. Amaç dışı ve bilinçsiz ilaç veya gıda katkısı kullanımı nedeniyle sporcunun dopingli çıkması kendi sağlığını, kariyerini ve ülke prestijini etkiliyor. Buna karşı, e-Nabız Sistemi ile entegre çalışan ve mobil uygulama olarak kullanılan Sporcu Sağlığı Bilgi Sistemi ile sporcuların ilaç-gıda etkileşimleri ve doping etkisine neden olan çapraz etkileşim bilgilerine erişmeleri sağlanacak.

HEKİME DOPİNGLİ İLAÇ UYARISI

Hekimlerin de faydalanacağı uygulama sayesinde, sporcuya ilaç reçete eden hekim, doping etkisi yapabilecek ilaç etkileşimleri hakkında sistem tarafından uyarılacak ve yerine başka bir ilaç önerilecek. Sporcuya reçetede edilen ilaçlar sistemde kırmızı ile işaretlenecek.

SİSTEM NE GETİRİYOR?

* Sistem cep telefonundan uygulanıyor.

* Kullanıcı spor dalını seçecek ve spor dalına göre yasaklı ve doping etkisi yapan maddelere ulaşabilecek.

* Sporcu bir ilacı sorgulayabilecek. İlacın etken ve yardımcı maddelerinin Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yasaklılar Listesi'nde olup olmadığını anında görebilecek.

* Sporcu seçtiği ilaçla birlikte kullandığı gıdayı sisteme girerek bunun etkileşimini ya da başka bir ilaçla olan etkileşimini de sorgulayabilecek. Örneğin; kullandığı bir antibiyotiği seçtikten sonra, kahve içtiğinde doping etkileşimi olup olmadığını öğrenebilecek.