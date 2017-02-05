Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası derbi maçı bu akşam Vodafone Arena satında karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakle beklediği derbi maçının hakemi belli oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri belli oldu. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş maçını hangi kanal canlı olarak yayınlayacak?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu derbi maçı ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Fenerbahçe, Vodafone Arena Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi bu akşam saat 20.30'da Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşma ATV kanalından canlı olarak şifresiz yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ YA DA FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak derbiyi kazanacak ekip çeyrek finale yükselecek. Normal sürede eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatmada da beraberlik devam ederse çeyrek finale yükselen takımı seri penaltı atışları belirleyecek.