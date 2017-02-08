Kanseri yendi, pistlere döndü

Kanser hastalığını atlatan rekortmen atlet Batuhan Buğra Eruygun, gözünü yeni rekorlara dikti.

Kanser hastalığını yenerek yaklaşık 1 yıl aradan sonra pistlere dönen rekortmen atlet Batuhan Buğra Eruygun, gözünü yeni rekorlara dikti.

Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Batuhan Buğra Eruygun, bir başarı hikayesi yazmak istediğini söyledi.

110 metre engelli yarışlarında 13.80'lik derecesiyle, 60 metre engelli yarışlarında ise 7.98'lik derecesiyle iki Türkiye rekorunun da sahibi olan Batuhan, doping cezası ve kanser hastalığıyla iki kez dibi gördüğünü ancak atletizm sayesinde hayata tutunduğunu belirterek, "Tedavi sürecindeki sıkıntıları yaşarken hayata tutunmak için bir şeylere motive olmak zorundasınız. Atletizm bu noktada en büyük motivasyonum oldu. Rekorlarım ekstra motive etti." diye konuştu.

"HAYATIMDA SADECE PİSTLERDEKİ ENGELLERİN OLMASINI İSTİYORUM"

Kariyerinde çok iyi noktalara geldiğini ama bir hata yüzünden bir anda atletizmden uzaklaştığını anlatan Batuhan, "Nevin Yanıt'ın geri dönüşümde büyük desteği oldu, birlikte antrenman yaptık. Sonra çok iyi duruma geldim ama bu sefer de hastalık çıktı. Tam 'Yapacağım' derken hep bir engelle karşılaştım. Bundan sonra hayatımda sadece pistlerdeki engellerin olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Zaman zaman yaşadığı kötü olaylar neticesinde atletizmi bırakma düşüncesine kapıldığını anlatan rekortmen atlet, atletizm camiasından ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'dan çok destek gördüğünü vurgulayarak, "Bu kadar badire atlattıktan sonra hala pistlere gelip yarış izlediğimi görünce, atletizmi istediğimi fark ettim. Eski fotoğraflarıma bakıp videolarımı izleyince bu işin içinde olmak istediğimi anladım. Pes etmiyorum, üstüne gidiyorum. Başarılı olacağıma inanıyorum. Çünkü bu konuda henüz tatmin olmadım. Potansiyelimi tam olarak çıkaramadığımı düşünüyorum. Potansiyelimi çıkarırsam tatmin olacağım." şeklinde konuştu.

Şu anda Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığını aktaran Batuhan Buğra Eruygun, "8.50 saniyenin altında koşarsam, iki hafta hazırlanır şampiyonaya girerim diye düşünüyordum. Antrenmanlardan sonra bunu yapabileceğimi fark ettim. Orada iyi bir derece yaparak Balkan Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Bu benim için güzel bir geri dönüş olacak. Yaşadıklarımdan sonra bunun bir başarı hikayesi olmasını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"HAYATIN ÇABUK GEÇTİĞİNİ FARK ETTİM"

Yaşadığı ağır hastalığın hayata bakışını olumlu etkilediğinin altını çizen Batuhan, "Hastalık süreci boş şeylere üzüldüğümü, saçma durumları kendime sıkıntı yaptığımı öğretti. Hayatın çabuk geçtiğini fark ettim. Şu anda daha mutluyum. Önceden birinci olup rekor kıramadığım zaman üzülüyordum, şimdi ilk üçe girmenin kıymetini biliyorum. Bazen güzellikleri kaçırıyor, elimizdekinin kıymetini fark edemiyoruz. Erken yaşta bunları fark etmenin önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yanlış yönlendirmeler sonucunda doping kullandığını ve doktorların yasaklı maddeyi kanser hastalığına götüren sebepler arasında gördüğünü vurgulayan Batuhan, "Kuvvetsiz olduğum, yasaklı maddeyi almazsam yarışamayacağım ve rekabet edemeyeceğim söylendi. Ben artık buna inanmıyorum. Çünkü antrenman yapmadan bile eski derecelerime yakın koşuyorum." ifadelerini kullandı.

Başından geçen acı tecrübelerin kendisine çok büyük dersler verdiğini dile getiren başarılı atlet, pişmanlıklarının kariyerine katkı yapacağına inandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Güzel yerlere gelmiş başarılı bir sporcuyken tekrar tekrar dibe vurmak kolay değil. 26 yaşında çok büyük dersler aldım. Pişmanlıklarım bana çok şey kattı. Bundan sonraki sporculuk hayatımda bunların çok büyük artısının olacağına eminim. Tekrar aynı hataları yapmayacağım."

"2020 OLİMPİYATLARI'NA GİDECEĞİME İNANIYORUM"

Bu yılı İslami Dayanışma Oyunları ve üniversite oyunlarıyla kapatmayı planladığını ifade eden Batuhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düzenli antrenman yaparak, bu yıl iki önemli oyunda yarışmayı planlıyorum. Uzun vadede olimpiyatları hedefliyorum. 2020 Olimpiyatları'na gideceğime inanıyorum. Federasyon arkamda, beni destekliyor. Sıkı bir çalışma ve sponsor desteğiyle hedeflerimi gerçekleştireceğimi düşünüyorum. Şu anda sponsor arayışlarım devam ediyor. Sponsor olduğu müddetçe daha iyi yerlere geleceğime eminim."

Başından geçenleri ve yaşadıklarını kitap haline getirmeyi planladığını aktaran Batuhan Buğra Eruygun, dopingle mücadele etmek istediğini vurgulayarak, "Bu konuda elimden geleni yapmak istiyorum. Ortada sonucu ağır ciddi bir hata var. Başkalarının bu hatalara düşmesini istemiyorum. Bunun yanında çeşitli sosyal sorumluluk projelerine davet ediliyorum. Yaşadığım hastalığı atlatıp, hayatına devam eden biri olarak örnek olacağımı düşünüyorlar. Ben de bu konuda bütün tekliflere yanıt veriyorum." ifadelerini kullandı.