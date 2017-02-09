Melek Hu, 1 yıl daha Bursa Büyükşehir Belediyespor'da

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, masa tenisinde milli sporcu Melek Hu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fethiye Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Melek Hu'nun sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi Şube Sorumlusu Fehim Ferik, törende yaptığı konuşmada, Melek ile sözleşme yeniledikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası'nda yarı finale yükseldiklerini belirten Ferik, şöyle konuştu:

"Bu yarı finali kupayla taçlandırmak istiyoruz. Bir sonraki sezon için Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldırmak en büyük hedefimiz. Ülkemizin bu branştaki tek olimpiyat sporcusu olan Melek Hu ile sözleşmemizi uzattık. Hu'ya ülkemiz ve Bursa adına verdiği mücadeleden ve sergilediği performanslardan dolayı teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Hem ülkemizin hem de Bursa'nın adını dünyaya duyurmak için başarılarımız, ardı ardına gelecek."

Melek de sözleşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "ETTU Kupası'nda şampiyon olmak ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.